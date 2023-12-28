«كهرباء دبي» تناقش دور الشباب في الاستدامة

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي حلقة شبابية بعنوان ((إشراك الأجيال القادمة في دفع عجلة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر))، ناقشت دور الشباب في الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، وسلطت الضوء على تطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة للتصدي لأزمة المناخ، بهدف تحقيق مستقبل مستدام للجميع، وذلك في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على إشراك الشباب في عملية الاستدامة، وتمكينهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة.

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: ((تولي الإدارة العليا للهيئة اهتماماً كبيراً لتمكين الكوادر الشبابية باعتبارهم محرك التغيير الإيجابي وحجر الأساس لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المناخية، وفي مجلس شباب الهيئة، إذ نعتز بالثقة الغالية للإدارة العليا للهيئة، فإننا نؤكّد التزامنا الثابت بالمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

ووفرت الجلسة الشبابية منصة مهمة للشباب لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تعزز الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص للتوصّل إلى فهم أفضل لسبل تمكين الشباب من المشاركة في تشكيل معالم مستقبل مستدام)).

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