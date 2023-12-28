إتمام المرحلة الأولى من التدريب المناخي للكوادر التعليمية

أتمت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى من التدريب المناخي للمعلمين والتربويين وذلك في إطار محور بناء القدرات من شراكة التعليم الأخضر التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتعتزم مواصلة برنامج بناء قدرات التربويين من خلال مراحل لاحقة خلال الفترة القريبة القادمة حيث تستهدف الوزارة أن يكون هناك معلم واحد ومسؤول تربوي واحد على الأقل في كل مدرسة قد تلقى التدريب المناخي المناسب.

وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في الوزارة ، لـ((البيان))، أن المرحلة الأولى من التدريب شملت أكثر من 2400 معلم و1400 مسؤول تربوي، حيث حصل المشاركون حتى الآن على 30 ساعة تدريب عبر الإنترنت من خلال برنامج Eco School وبالتعاون مع ((ألف للتعليم)).

وأشارت الدكتورة الشامسي إلى أن الوزارة تواصل برنامج بناء قدرات التربويين من خلال مراحل لاحقة خلال الفترة القريبة القادمة حيث تستهدف الوزارة أن يكون هناك معلم واحد ومسؤول تربوي واحد على الأقل في كل مدرسة قد تلقى التدريب المناخي المناسب.

وتابعت إن الوزارة عملت مع شركائها على إطلاق العديد من المبادرات بهدف تمكين الطلبة والمعلمين من إيصال صوتهم ضمن النقاشات المناخية الجارية خلال مؤتمر الأطراف، على غرار مبادرة ((صوت التربويين)) ومبادرة ((أبطال الحياد المناخي))، حيث ستعزز هاتان المبادرتان دور التعليم في التصدي لأزمة المناخ.

وكشفت الدكتور آمنة الشامسي أن 50 % من المدارس في الدولة مسجلة حالياً في برامج مستدامة.

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