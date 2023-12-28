محامون يحذرون من الانتقاد بغرض التشهير على مواقع وحسابات الجهات الحكومية والخاصة

حذر محامون من الانتقادات اللاذعة التي يوجهها البعض لجهات حكومية وخاصة عبر مواقعها وحساباتها الرسمية، لافتين إلى ضرورة التفريق بين الانتقادات التي تستهدف الصالح العام وتطوير وتحديث الخدمات، وبين التشهير بمفهومه القانوني وما يتبعه من مساس بالسمعة ومن ثم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأشاروا إلى العواقب القانونية لتلك الانتقادات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150.000 درهم ولا تزيد عن 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

تجاوز الانتقاد

وأكد المحامي محمد آل رضا أن تجاوز الانتقاد من إبداء رأي لغايات الإصلاح والتقويم إلى التشهير والإساءة فعل يستوجب العقاب، فنجد أحياناً أشخاصاً يقومون بنشر أخبار أو صور أو مشاهد أو تعليقات أو معلومات، ولو كانت صحيحة ولكن الغرض من نشرها ليس نبيلاً، بل بقصد الإضرار بالشخص والتشهير به.

ولفت إلى أن هذا الفعل معاقب عليه بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالمادة (44) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150.000 درهم ولا تزيد على 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار على سبيل المثال إلى وضع شخص لإعلان بيع سيارة أو مزرعة على أحد موقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قام أحد الأشخاص بالتعليق على الإعلان قاصداً الإضرار بصاحب الإعلان والتقليل من الشيء المعلن عنه، فإن هذا الفعل من شأنه تعريض صاحبه للعقاب، أما في حالة كان الانتقاد أو التعليق للمصلحة العامة ولم يتجاوز في هذا الانتقاد وكان غرضه الإصلاح والتقويم وتقديم خدمة أفضل، بالذات في الاستبيانات التي تجريها هذه المواقع فلا غضاضة في ذلك.

ضوابط وقيود

من جانبها، أفادت المحامية زينب الحمادي بأن المشرع الإماراتي لم يترك هذه الجزئية فضفاضة بل قيدها بمجموعة من الضوابط والقيود، وذلك لحماية الأخلاق والمصلحة العامة وضمان حقوق الآخرين وحرياتهم.

واستعرضت الحمادي ثلاثة أركان تنضوي تحت جريمة التشهير تشمل: الإسناد، والذي يعني إلصاق صفة سيئة تمس السمعة والمكانة لفرد ما تجرح كرامته نتيجة لتهمة باطلة لشخص ما، ورميه بما يخدش كرامته وتقلل من شأنه بالمجتمع بأي طريقة أو أسلوب من وسائل التعبير والنشر، وعليه فإن جريمة التشهير تقع من خلال عنصرين الأول هو التعبير عن الواقعة والثاني هو التشهير بمعنى القول في العلن وعلى الملأ بدون أي وازع أو رادع.

وتابعت: من خلال هذين الركنين يتم إثبات جريمة التشهير كواقعة محددة، أي أنه يجب التنويه إلى حادثة أو واقعة محددة وبموجب التشريع القانون الإماراتي يجب أن تحدد الواقعة مكانها وزمانها، إضافة إلى عناصرها الأساسية.

وأردفت بأن الإعلان أهم عنصر لأنّ له دوراً كبيراً في إثبات جريمة التشهير حسب المشرع الإماراتي وفق القانون الإماراتي، مضيفة: إن هناك من ينشر على سبيل المثال بشكل يخالف المنطق والواقع والحقائق، كالذي يكتب مثلاً أن مكتب المحاماة الفلاني عمله تجاري يهمه الربح ولا يبذل الجهد المطلوب لمتابعة قضايا موكليه، فيقع في شرك جريمة السب والقذف، والتي تكون عقوبتها الحبس والغرامة.

إعادة النشر

وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني معتز فانوس أن هذه الجريمة لا تقتصر على الناشر فقط، ولكنها تشمل من يتفاعل معها من خلال التعليق السلبي أو إعادة النشر، فأضرار التشهير لا حصر لها على مشاعر ومكانة المجني وإن تم الاعتذار من الفاعل فإنه لا يجبر الضرر أو يقف الإساءة أو حتى ضبطها أو إيقافها بسبب انتشارها كالنار في الهشيم بالمجتمع بشكل كبير وسريع عبر الوسائل الإلكترونية، فيتم إعادة تداولها وبالتالي استمرار الإساءة، مؤكداً أن وضع عقوبة رادعة لم يكن بغرض الإضرار المادي بالجاني وإنما الردع له ولغيره.

وذكر أن جريمة التشهير لم يشترط القانون الإماراتي قصداً خاصاً لها، وإنما القصد العام الجنائي الذي يتوفر عند النشر يقيناً من قبل الجاني أن مضمون أو محتوى إعلانه فيه ما فيه من الإساءة والتحقير والهمز واللمز بحق المشار إليه، في هذه الحالة تتحقق جريمة التشهير ولا يتم النظر إلى الباعث أو الدافع أو النية وحتى وإن كانت بشكلها حسنة حتى وإن كانت صحيحة أو مختلقة، لذلك الحذر حيث لا أحد فوق القانون.

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