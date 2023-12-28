7 تحديات أمام مشاركة الشباب في دعم ملف التغير المناخي

في عصر يواجه العالم تحديات بيئية واقتصادية متنوعة، تجد فئة الشباب نفسها أمام واجب القيام بدور فعال في تحقيق الاستدامة، إلا أن هناك عقبات أمام قدرتها على المساهمة الفعالة في هذا المجال، حيث أكد عدد من الطلبة والخريجين أنهم يواجهون بعض التحديات في سعيهم لدعم ملف التغير المناخي.

ولخصوا لـ((البيان)) هذه التحديات، في 7 قضايا أساسية، وهي: نقص التوعية، وقلة التدريب، فضلاً عن التحديات الشخصية، وضغوطات الوقت التي يواجهونها في محاولة دمج الاستدامة في حياتهم اليومية، إلى جانب الصعوبات المالية، وقلة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستدامة، وقلة الفرص.

وفي السياق ذاته، دعا خبراء وأكاديميون إلى تقييم المعوقات الرئيسية التي تحد من مشاركة الشباب الفاعلة في مجال الاستدامة، واستكشاف استراتيجيات التكامل السلس للاستدامة في ما يتعلق ببناء المعرفة والقدرات، وتحديد أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، واستكشاف مسارات التعاون بين المؤسسات التعليمية المختلفة، وتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة، لافتين إلى أن مشاركة الطلاب في الأنشطة المتعلقة بالمناخ يعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية، وينمي التعاون والوحدة بينهم، ويمكنهم من المساهمة في إحداث تغييرات واسعة النطاق لتحقيق مستقبل أخضر.

5 طرق

أوضح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، أنه يمكن تشجيع المشاركة الشبابية في أعمال الاستدامة من خلال 5 طرق، وهي: تعزيز التوعية والتعليم عبر توفير برامج توعية مستمرة وتعليمية حول الاستدامة للشباب في المدارس والجامعات للمساهمة في بناء الوعي وتعزيز المعرفة حول القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالاستدامة.

وأضاف أن من ضمن هذه الحلول أيضاً: توفير فرص للشباب للمشاركة في مشاريع الاستدامة، سواء كان ذلك من خلال دعم مالي، أو تقديم الموارد أو توفير الفرص التدريبية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار، وتشجيعهم على المشاركة في صنع القرار، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا عبر الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لتمكين وتوجيه الشباب نحو المشاركة في حملات التوعية، وأنشطة الاستدامة، ومشاركة الأفكار والحلول.

وقال عبد الرحمن، إن توفير هذه الفرص والمنصات يسهم في تمكين الشباب ليكونوا عنصراً حيوياً في تحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

تحقيق التوازن

قال خليفة عبد الله الشيبة، مهندس الصيانة الإلكتروميكانيكية في قطاع نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الاستدامة لا تقتصر على المساهمة في تحسين الوضع البيئي فقط، بل لها جوانب اجتماعية أيضاً، مثل تعزيز المساواة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف الشيبة الذي تم اختياره ليمثل دولة الإمارات في برنامج ((سفينة شباب العالم)) في اليابان 2024، أن الاستدامة تعتبر نهجاً يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الحياة للأفراد والمجتمع بشكل عام، مثل مبادرة ((حياة)) التي تروج لتحسين جودة الحياة واستدامتها عن طريق التبرع بالأعضاء، وهو برنامج وطني أطلقته حكومة دولة الإمارات ويهدف إلى استمرارية الحياة، ويعزز التلاحم والتعاون بين أفراد المجتمع لمنح الجميع حياة كريمة، لافتاً إلى أنه تم اختياره كسفير للشباب في برنامج ((حياة الوطني للتبرع بالأعضاء)) من قبل وزارة الصحة.

وحث الشيبة أبناء جيله من الشباب على ضرورة المشاركة في الأعمال التطوعية والمساهمة المجتمعية لما لها من أثر كبير على استدامة الأعمال التطوعية وتنمية ونهضة الوطن، مشيراً إلى أنه أسهم في تنظيم العديد من المؤتمرات العالمية الكبرى، والأعمال التطوعية المختلفة، كما قدم أكثر من 100 فكرة في مجال عمله في هيئة كهرباء ومياه دبي أسهمت في توفير أكثر من 2 مليون درهم.

غرس المسؤولية

أكدت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميد ونائب رئيس جامعة ((هيريوت وات دبي))، أن إشراك الطلبة في الأحداث المتعلقة بالمناخ وتشجيعهم على العمل التطوعي أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب، أهمها توفير الخبرة العملية والفهم العميق للقضايا البيئية، تثقيفهم بالتحديات التي يواجهها الكوكب، رفع مستوى الوعي بالاستدامة، تمكينهم من إحداث فرق ملموس، غرس الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، تشجيعهم على السلوكيات الإيجابية، تنمية مهاراتهم الناعمة مثل العمل الجماعي والقيادة وحل المشكلات والتواصل، بالإضافة إلى تعزيز شغفهم بحماية البيئة.

وأشارت إلى أن الجامعة دعت أكثر من 300 طالب وطالبة من المدارس لزيارة مركز المناخ الذي وفرته الجامعة في حرمها، ليطلعوا على الفعاليات وشركات التكنولوجيا النظيفة التي استعرضت حلولها المبتكرة في ((معرض التكنولوجيا النظيفة))، كما منحتهم الفرصة للتطوع في تنظيم هذه الفعاليات وأن يكونوا جزءاً منها.

ريادة المستقبل

أوضح الدكتور عبادة دعدوش، الباحث في تطوير مهارات ومواهب الشباب، أن نجاح إشراك الشباب في تحقيق الاستدامة يبدأ من تحديد رؤية واضحة وبحث التحديات التي تواجههم في هذا المجال، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة ليتمكنوا من تقديم أفكار إبداعية جديدة تحقق الأسبقية والأفضلية والشمولية والاستمرارية، وذلك بالاعتماد على مواكبة التكنولوجيا المتطورة، واستثمارها لتحقيق مفهوم ريادة المستقبل.

حلول مبتكرة

أكد الطالب عبد الرحمن الحمداني، أن الشباب قد يواجهون صعوبة في نقل تصورهم لمفهوم الاستدامة وإقناع الآخرين بأهمية المشاركة بمبادراتهم، كما يفتقر بعض الشباب إلى الخبرة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ مشاريع استدامة، مما يشكل تحدياً وعقبة أمامهم للمشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة لوضع حلول مبتكرة ومستدامة.

بدورها، شددت نافيا راجيف، خريجة إدارة الأعمال والتسويق الدولية، نائبة رئيس مجلس طلاب الجامعة لشؤون الرفاهية بجامعة ((هيريوت وات دبي))، على الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في اقتراح الأفكار والحلول المبتكرة للقضايا البيئية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات ذات الصلة، وتوظيف هذه الأفكار في الارتقاء بمكانة الإمارات على خريطة العمل البيئي العالمي.

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية في هذا المجال تشكل إضافة قيمة للسيرة الذاتية للخريجين، وفرصة فريدة لتوسيع معرفتهم بما يتجاوز ما اكتسبوه خلال هذه الدورات.

من جانبه، قال الطالب محمد أبان فهيم، الذي يدرس هندسة الروبوتات والأنظمة الذاتية والتفاعلية بجامعة ((هيريوت وات دبي))، إن السماح للطلبة بالمشاركة في الأعمال التطوعية المتعلقة بالاستدامة والمناخ، يتيح لهم استكشاف أفكار التكنولوجيا الخضراء، ويثري تجربتهم العملية بشكل كبير، كما يوفر لهم فرصة للتواصل الجيد مع محيط الأعمال.

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