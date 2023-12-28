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«محمد بن راشد للإسكان» أفضل مركز اتصال حكومي في المنطقة

12/28/2023 7:25:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جائزة ((أفضل مركز اتصال حكومي)) في جوائز إنسايتس لمراكز الاتصال بالشرق الأوسط لعام 2023، تقديراً لتميّزها في خدمة العملاء وابتكاراتها في عمليات مركز الاتصال في بيئة تنافسية ضمت مشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك في منطقة الخليج وخارجها، ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة للتطوير المستمر والتحسينات المتواصلة على مركز الاتصال في المؤسسة.

وتُكرّم جوائز إنسايتس لمراكز الاتصال بالشرق الأوسط سنوياً الأداء المتميز والابتكار في عمليات مراكز الاتصال في الشرق الأوسط. وقد شهدت نسخة هذا العام منافسة قوية تعكس المعايير العالية والتفاني في تقديم الخدمات المتميزة في المنطقة.

وأعرب محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان: ((نؤكد من خلال الجائزة التزامنا بتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها، والجهود المستمرة لفريق العمل لمواكبة أهم معايير الابتكار والتميز في عمليات مركز الاتصال في هذا القطاع التنافسي)).

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