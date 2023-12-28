محاكم دبي.. تجربة قضائية فريدة لخدمة مجتمع متنوع

تقدم محاكم دبي باقة ((محاكم دبي للجميع))، وهي خدمات قضائية وقانونية للثقافات المتعددة والتي تجسد رؤيتها الرائدة في تحقيق تجربة قضائية فريدة، لخدمة مجتمع متنوع يضم ثقافات وجنسيات متعددة، من خلال تقديم خدمات قضائية مبتكرة، يعكس الالتزام ببناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم بين مختلف أطياف المجتمع، مما يضع دبي في طليعة المراكز الرائدة في تحقيق مفهوم شامل للعدالة.

وقال طارش المنصوري رئيس محاكم دبي إن باقة ((محاكم دبي للجميع)) ليس مجرد حدث، بل هو إشارة قوية إلى استعدادنا لتقديم تجربة قضائية فريدة ومبتكرة، يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق عدالة تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع..

تطوير

مع التركيز على تحسين المنظومة القضائية وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتتزامن هذه الجهود مع المتابعة الحثيثة من القيادة، لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي في بيئة متنوعة ومتعددة الثقافات، وتعكس هذه الرؤية الالتزام ببيئة قانونية تعبر عن تنوع المجتمع الثقافي والديني، وتعزز قيم التسامح والتفاهم، وأنها أيضا جزء من التفاعل المستمر مع تحولات المجتمع، وتعكس التزامنا ببناء جسور من التواصل والتضامن مع جميع أفراد المجتمع بمختلف الجنسيات والأديان، من خلال مجموعة من الخدمات التي تشمل جميع أفراد المجتمع.

وأضاف رئيس محاكم دبي، بأن باقة محاكم دبي للجميع تهدف إلى تعزيز سعادة أفراد المجتمع عبر توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تُعزز جودة الحياة في دبي وتعزز ثقافة التسامح، حيث يتم تقديم مجموعة من الخدمات من أبرزها، خدمات الترجمة وخدمات الكاتب العدل، بما في ذلك التصديق على العقود وتحرير الوصايا، وخدمات محكمة الأحوال الشخصية، مثل الطلاق وحصر الإرث لغير المسلمين، وكذلك الزواج المدني والتوجيه الأسري، مع التركيز على تطبيق قوانين الدولة، بما في ذلك إمكانية تطبيق القانون الأجنبي في سياقات محددة، و تتضمن الخدمات أيضًا خدمات محكمة التركات، مما يشمل قضايا التركة وملفاتها، بهدف التفاعل مع احتياجات جميع فئات المجتمع بمختلف شرائحه. ‫‬‬‬‬‬

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