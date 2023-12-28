«بحوث الاستمطار» يعلن عن مشاريع الدورة الخامسة 23 يناير

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أمس، موعد تنظيم حفل الإعلان عن المشاريع الحاصلة على منحة دورته الخامسة، وذلك في فندق قصر الإمارات بأبوظبي 23 يناير المقبل.

وقال الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: ((تواصل دولة الإمارات العمل ضمن توجهاتها الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة البيئية، وتحفيز الأمن المائي محلياً وعالمياً، ويأتي حفل الإعلان عن المشاريع البحثية الحاصلة على منحة الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار؛ لتمنح زخماً إضافياً لتلك الجهود خاصة بعد اختتام الاستضافة المميزة لمؤتمر الأطراف (كوب28)، ولتضع أمام الخبراء والمؤسسات البحثية المحلية والإقليمية والدولية فرصة إضافية للانضمام إلى جهود تحقيق الاستدامة المائية استناداً إلى البحث العلمي والتقنيات المتطورة)).

اختيار

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن عن تحديد واختيار المشاريع البحثية التي ستحصل على منحة الدورة الخامسة من البرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أكتوبر الماضي، وذلك عقب اجتماع لجنة المراجعة الفنية الدولية التابعة للبرنامج افتراضياً، والذي تم خلاله دراسة واستعراض أفضل المشاريع البحثية التي وصلت لمرحلة التقييم النهائي.

وشملت مرحلة تقييم البحوث النهائية التي امتدت لشهر المفاضلة بين 8 مقترحات بحثية كاملة تقدّم بها 64 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ35 مؤسسة بحثية تتواجد في 10 دول من حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات. وخلال الفترة الماضية، خضعت المشاريع البحثية إلى مراجعة دقيقة من قبل أعضاء اللجنة.

إضافة نوعية

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: ((على مدار عام الاستدامة 2023، حرصنا على أن تقدم الدورة الخامسة إضافة نوعية لطبيعة المشاريع البحثية المؤهلة للحصول على منحة البرنامج، وذلك إيماناً بضرورة ابتكار وتطوير تقنيات ذات فاعلية عالية، وقدرة على التطبيق على أرض الواقع، وبصورة تعزز من جهود تحقيق الأمن المائي في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم.

خلال الأعوام الماضية، وفّرنا الدعم والتمويل اللازمين لمجموعة مبتكرة من التقنيات، ونحن على ثقة من أن المشاريع الجديدة ستكون قادرة على تسجيل ابتكارات مميزة في علوم وتقنيات الاستمطار)).

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