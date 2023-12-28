بلدية دبي تطلق منظومة إدارة التغيير والرشاقة المؤسسية

أطلقت بلدية دبي منظومة إدارة التغيير والرشاقة المؤسسية خلال لقاءٍ أقامته بحضور داوود الهاجري، مدير عام البلدية والقيادات التنفيذية والإدارية، حيث تهدف المنظومة الجديدة إلى تطوير وتوسيع وتسريع نطاق التطبيق من منظور متكامل 360، وذلك من خلال وضع أهداف للتغيير ورسم خارطة الطريق، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالرشاقة المؤسسية، كما تهدف المنظومة إلى إطلاق سياسات تعزز من مستوى منظومة العمل في مجال إدارة التغيير والرشاقة المؤسسية.

وتضمن المنظومة الجديدة استمرارية جهود بلدية دبي في تطوير محاور عملها، وتوسيع نطاق تطبيق الرشاقة المؤسسية وإدارة التغيير ليشمل كافة مجالات العمل، بما يحقق محاورها وأهدافها الاستراتيجية ورؤيتها ((بلدية رائدة لمدينة عالمية))، مع تعزيز القيم الأساسية لها في المشاركة، والتنافسية، والإيجابية، والاستباقية.

عمل متواصل

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، خلال كلمةٍ ألقاها خلال اللقاء، أن تطبيق ممارسات الرشاقة وإدارة التغيير في بلدية دبي ليست بالأمر الجديد، بل بدأت منذ تأسيسها، واستمرت عبر جهود وعمل متواصل لسنوات عديدة، أثمرت عن مرونة وصلابة وجاهزية كاملة لمواجهة التحديات والأزمات، مشيراً إلى مواصلة تطبيق الاستراتيجيات التطويرية الشاملة، بما يواكب معايير استراتيجية دبي للأداء الحكومي المتميز، بغية الارتقاء بجودة الأداء وتطبيق أفضل الممارسات.

وقال الهاجري: ((معيار التميز للمرحلة المقبلة في فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو أن يسابق العمل الحكومي خيال المتعامل مع دوائرنا ومؤسساتنا، وأن يكون عملنا الأسرع والأكفأ والأكثر مرونةً، حيث تحرص بلدية دبي على تعزيز مكانة الإمارة على مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم مقومات التميز وتطوير الأعمال والخدمات، بما يجعل من دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة وريادة وجَودةً للحياة)).

واستعرضت قيادات من بلدية دبي مسيرة البلدية في إدارة التغيير والرشاقة المؤسسية، وأبرز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، إضافةً إلى رحلتها في تبني واتباع نهج التغيير والرشاقة المؤسسية، وسرعة الاستجابة للمتغيرات والأزمات، والقدرة العالية على التعامل معها بكفاءة، كواحدة من أهم وأكبر الجهات الحكومية في إمارة دبي، تعمل على تقديم خدمات متكاملة لإسعاد الناس.

وعرضت بلدية دبي أهم مبادئ الرشاقة المؤسسية والتي تضم؛ التركيز على المتعاملين، وتمكين فرق العمل الذاتية، تبني التغيير، البساطة والمرونة، وقياس النتائج، والتعاون الوظيفي المشترك.

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