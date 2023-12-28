رأس الخيمة جاهزة لاحتفالات رأس السنة بعروض نارية وحفلات موسيقية

كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالات ليلة رأس السنة في رأس الخيمة، عن إطلاق أسماء 5 أشهر مناطق بالإمارة على 6 مواقع تم تخصيصها لاستقبال مركبات الزوار ومنصات المشاهدة والتخييم بين جزيرة المرجان ومنطقة الحمرا، للاستمتاع بعروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية، من داخل المركبة دون الحاجة للنزول، حيث تتوفر تلك المناطق مجاناً.

وترأس العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور كبار ضباط الشرطة، الاجتماع التنسيقي لتأمين فعاليات الاحتفال في جزيرة ((المرجان))، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالإمارة، ووضع خطة أمنية مشتركة وموحدة بين الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه تتضمن تخصيص أكثر من 25 ألف موقف لمركبات الجمهور.

وأكد العميد جمال الطير أنه سيتم الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة لحماية الأفراد والممتلكات من خلال تطبيق منظومة ((المراقبة الذكية)) المنبثقة من مشروع ((المدينة الآمنة)) لمراقبة الطرق وأماكن الفعاليات ونقاط تجمع الجماهير، مع تسخير كافة الجهود لتنظيم وتأمين حركة التنقل ومواقع الفعاليات وعروض الألعاب النارية، وتقديم الإرشادات للزوّار والدعم اللوجستي اللازم لهم، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية.

وتابع: تضمنت الخطة توفير 107 دوريات أمنية، 7 سيارات إسعاف، 1 طائرة عمودية، 4 غرف عمليات، 402 عناصر شرطية، 4 زوارق إنقاذ بحري، 404 عناصر من شركات الأمن الخاصة، 10 مركبات للدفاع المدني، 10 دراجات هوائية، 3 رافعات، 4 دوريات إنقاذ بري، 16 سكوتر، 3 سيارات جولف، 8 رقيب سير، 6 طائرات درون، 12 قاطرة للمركبات.

كشفت اللجنة المنظمة للفعاليات عن تسمية مواقف المركبات ومنصات المشاهدة، ومنها موقع ((جيس)) (تيمناً بقمة جبل جيس الأعلى في دولة الإمارات)، الذي يستوعب أكثر من 5 آلاف مركبة، ويوفر للزوار الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية من داخل المركبة دون الحاجة للنزول منها، ويمكن لركاب أكثر من 2500 مركبة مشاهدة الفعاليات من داخل مركباتهم خلال توقفهم في موقع ((ينس)) (ثالث أعلى جبل في دوله الإمارات)، ويتميز الموقعان ((جيس وينس)) بتوفر متاجر متنقلة وأكشاك للمطاعم.

كما تم تخصيص موقف ((جلفار 2)) لاستقبال الزوار الراغبين بإيقاف مركباتهم داخل مواقف ((البيت المتوحد – مركز المنار مول التجاري – مصلى العيد خلف مسجد الشيخ زايد)) ونقلهم عبر الحافلات وسيارات الأجرة المخصصة لتلك الفئة من الزوار إلى مواقع الفعاليات في منطقة المرجان.

ويتيح موقف ((جلفار 1)) لكافة الزائرين إيقاف مركباتهم والتحرك عبر مسارات محددة للوصول إلى مواقع الفعاليات حيث يستوعب الموقف أكثر من 13 ألف مركبة، وتخصيص موقف ((الرمس)) للزوار الراغبين بالتخييم وقضاء أوقات سعيدة بين أفراد العائلة والأصدقاء ويتسع لأكثر من 3 آلاف خيمة، وتخصيص موقف ((ضايه)) لاستقبال مقطورات التخييم الخاصة بالزائرين ويتسع الموقع لأكثر من 2000 مقطورة.

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