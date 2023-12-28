«شاومي» تقتحم سباق الكبار وتقدم أولى سياراتها الكهربائية

كشفت ((شاومي))، أمس، عن أول سيارة كهربائية لها، في إطار سعي الصينية المصنعة للأجهزة الإلكترونية إلى أن تصبح رائدة عالمياً في هذا القطاع، وفق ما أعلن رئيسها، في ظل منافسة متزايدة بين المصنّعين الصينيين في هذا المجال.

وتُنتج ((شاومي))، رابع أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في العالم، أجهزة لوحية تعمل باللمس وساعات متصلة بالإنترنت وخوذات رأس ودراجات بخارية و((سكوتر)).

وأعلنت المجموعة، التي تتخذ مقراً في بكين، في عام 2021 أنها ستنطلق في قطاع السيارات الكهربائية الآخذ في النمو، والذي خاضت غماره علامات تجارية صينية عدة في الأشهر الأخيرة.

في غرفة مكتظة في بكين، قدم رئيس ((شاومي)) لي جون مركبة ((اس يو 7)) (SU7)، وهي سيارة سيدان من المقرر أن يبدأ تسويقها في عام 2025. وتجهّز ((شاومي)) المركبة بالبرمجيات والإلكترونيات، فيما تتولى الإنتاج شركة ((بي إيه إي سي)).

وأوضح لي جون أن ((الهدف هو أن نصبح من بين أكبر خمس شركات مصنعة في العالم بعد 15 إلى 20 عاماً من العمل الشاق)).

ويتم توفير بطاريات ((إس يو 7)) من جانب شركة ((بي واي دي)) BYD الصينية، وهي أيضاً شركة تصنيع رئيسية للسيارات الكهربائية، ومواطنتها ((سي إيه تي إل)) CATL. يمكن أن تصل استقلاليتها إلى 800 كيلومتر. وتشكل الصين أكبر سوق للسيارات في العالم. وعلى غرار ((شاومي))، استثمرت العشرات من العلامات التجارية المحلية في مجال المركبات الكهربائية في السنوات الأخيرة، في ظل بذل المصنّعين الأجانب جهوداً صعبة من أجل التكيف.

في نوفمبر، كانت ((بي واي دي))، الرائدة بلا منازع في مجال المركبات الكهربائية في الصين (أكثر من 300 ألف سيارة مباعة)، متقدمة بفارق كبير عن شركة ((تسلا)) الأمريكية (أكثر من 80 ألف سيارة)، بحسب الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات الفردية.

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