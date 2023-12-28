شراكة بين «إي آند» و«أكسنتشر» لاستدامة المشتريات وسلسلة التوريد

أعلنت شركة أكسنتشر عن اختيارها من قبل ((إي آند)) المجموعة المتخصصة عالمياً في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، لتكون الشريك الاستراتيجي لمبادرة الاستدامة في مجال المشتريات وسلسلة التوريد والرامية إلى دمج الاستدامة في مسار المشتريات الخاص بالمجموعة، والمواءمة مع أهدافها نحو تحقيق الحياد المناخي في عملياتها والتزاماتها ضمن إطار الاستدامة.

وبموجب التعاون، ستلعب ((أكسنتشر)) دوراً محورياً في تعزيز استراتيجية المشتريات وسلسلة التوريد لدى إي آند، من خلال استحداث خارطة طريق لثلاث سنوات وإطار عمل محكم للتفاعل مع الموردين بهدف دمج مبادئ الاستدامة في كامل سلسلة التوريد للمجموعة.

وسينتج عن ذلك تسريع رحلة إي آند لتحقيق خططها في الاستدامة، ومواكبة أهداف الاستدامة لدولة الإمارات. كما ستعمل أكسنتشر بالتعاون مع إي آند لتحديد القيمة المكتسبة فيما يتعلق بالاستثمار في المشتريات وسلسلة التوريد، وتشكيل البنية التحتية التكنولوجية المستقبلية المستدامة للمجموعة.

وقال سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات في ((إي آند)): ((تمثل شراكتنا مع أكسنتشر تقدماً نوعياً في التزامنا بالاستدامة. وتلعب هذه العلاقة الاستراتيجية دوراً محورياً في إعادة تشكيل مسار المشتريات وقيادة التغيير الإيجابي عبر سلسلة التوريد في المجموعة)).

وتم إطلاق هذه المبادرة ليستفيد منها مجموعة واسعة من أصحاب العلاقة، بما في ذلك الشركاء في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. وتشمل أهدافها تلبية تطورات ومتطلبات القطاع فيما يتصل بالاستدامة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التعاون مع الموردين مع التركيز على فرص النمو، والدعوة إلى تبني مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز القيمة المستدامة التي تدعم بدورها الاقتصاد المحلي، وأخيراً إظهار التفاني في الحفاظ على التنوع الطبيعي والبيولوجي.

وقال أنجيلو لوروسو، مدير عام في أكسنتشر والمسؤول عن حساب إي آند: ((تلتزم شركتنا بدمج الاستدامة في كل ما تقوم به ومع الشركاء الذين نعمل معهم، ويعتبر نهج الاستدامة في المشتريات وسلسلة التوريد عنصراً أساسياً في مسار جميع الشركات.

وستكون الأهداف التي تهدف إي آند إلى تحقيقها عبر هذا التعاون بمثابة نموذج يعتد به أمام الآخرين الذين يبحثون عن توليد القيمة وإحداث التأثير. وسوف يعمل الأساس الرقمي الذي سننشئه معاً على تبسيط العمليات، وتحسين قرارات العمل، ودمج الاستدامة في سلسلة القيمة الخاصة بالمجموعة)).

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