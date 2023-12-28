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«سمانا» تستهدف مبيعات بـ 8 مليارات درهم 2024

12/28/2023 7:25:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((سمانا للتطوير العقاري))، نجاحها في تجاوز القيمة الإجمالية للمبيعات التي كانت الشركة قد استهدفتها في 2023، وهي 3,3 مليارات درهم.

وتستهدف ((سمانا للتطوير العقاري)) تحقيق قيمة إجمالية أعلى للمبيعات خلال العام الجديد، وهي 8 مليارات درهم.

وتعتزم الشركة منح 18 عقد إنشاءات جديداً خلال عام 2024. وفي ما يتعلق بخطط ((سمانا)) للعام الجديد، فستتوسع الشركة في قوتها العاملة بنسبة 80 %، وستُعيِّن 455 موظفاً جديداً بنظام الدوام الكامل. وستكون غالبية التعيينات الجديدة في إدارة المبيعات.

واحتفلت ((سمانا للتطوير العقاري)) مؤخراً بمراسم تسليم مشروع ((سمانا غولف أفينيو)). وتتهيأ الشركة لتسليم 4 مشروعات أخرى في غضون فترة الــ 13 شهراً المقبلة.

وتستعد ((سمانا للتطوير العقاري))، لتدشين مشروع فخم خلال 2024، لتلبي به متطلبات السوق المتميزة. وسيضع هذا المشروع ((سمانا)) في فئة الأسواق ذات الفخامة البالغة، التي تتراوح قيمة الوحدة العقارية الواحدة فيها بين 3 ملايين إلى 20 مليون دولار.

وتخطط الشركة لتأسيس مكاتب بالصين وأوروبا، لتوسيع وجودها العالمي، وجعل مشروعاتها أقرب للأسواق الرئيسة.

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