«حياة» للفنادق في دبي تؤكد التزامها بالاستدامة

أكدت مجموعة ((حياة)) للفنادق في دبي التزامها الراسخ باستدامة أعمالها، وذلك من خلال تنفيذها مجموعة متنوعة من المبادرات المؤثرة في فنادقها العشرة في الإمارة، سعياً منها إلى تعزيز المسؤولية البيئية والحفاظ على البيئة.

وكانت ((حياة)) قد حققت تقدماً كبيراً على صعيد تنفيذ استراتيجيتها العالمية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لا سيما بعد تطويرها مبادرة ((وورلد أوف كير))، والتي تُعنى بإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بأهم الأحداث والشؤون في المجتمعات التي تعمل فيها حياة حول العالم.

وما بين المساعي الجاهدة للحد من استخدام الأوراق والبلاستيك وتقليل هدر الطعام، تعمل فرق ((حياة)) في دبي باستمرار على تحسين عمليات العلامة الأم بما يتماشى مع أهدافها البيئية للعام 2030، فتركّز على قضايا تغير المناخ، والحفاظ على المياه، والنفايات والاقتصاد الدائري، واستخدام الموارد بمسؤولية، وإنشاء وجهات مزدهرة.

وقال فتحي خوجلي، المدير العام لفندق جراند حياة دبي ونائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي: لطالما كرست حياة خالص جهودها في سبيل إحداث تغيير إيجابي على البيئة.

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