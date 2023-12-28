اتفاقية لإطلاق برنامج «ممارس ذكاء اصطناعي معتمد» في رأس الخيمة

وقعت دائرة الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة أمس، اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك لإطلاق برنامج ((ممارس ذكاء اصطناعي معتمد)).

ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون مع أكاديمية ((برايس ووترهاوس كوبرز)) إلى تعزيز وتطوير قدرات الشباب الإماراتيين الخريجين والباحثين عن عمل، من خلال تقديم برامج تدريب وتطوير مهني متميزة في مجالات عدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات، لتمكينهم من مواكبة التحولات الرقمية الحديثة.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الحصول على شهادة من جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، التي يتم تصنيفها كإحدى أفضل 5 جامعات على مستوى العالم، وشهادة من مؤسسة ((Cert Nexus)) الأمريكية المرموقة، التي تقدم شهادات في مجالات التقنيات الناشئة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ومحمد سلطان القاضي، العضو المنتدب - مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة: ((إن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين دائرة الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية ورفع مستوى التعليم والتدريب في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي)).

وأكد محمد سلطان القاضي أن البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون مع أكاديمية ((برايس ووترهاوس كوبرز)) يعتبر مبادرة رائدة تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من اجتياز الاختبارات القياسية للحصول على مؤهلات مهنية عالمية من الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة، بما يمكنهم من ممارسة مهنتهم باحترافية عالية، ووفقاً لأعلى المعايير العالمية، وصولاً إلى تحقيق التميز في الأداء المهني.

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