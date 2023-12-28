أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان، وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، عن تشكيل مجلس شباب غرفة عجمان في دورته الأولى، سعياً لتعزيز تفاعل الموظفين الشباب في تحقيق أهداف ورؤية غرفة عجمان، وضمان المشاركة الشبابية في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وبما يتوافق مع الأجندة الوطنية للشباب.

ضم مجلس شباب الغرفة، مريم محمد سعيد النعيمي رئيساً، ومانع علي البلوشي نائب الرئيس، وعضوية كل من نجلا ناجي الظفري، سلطان خلفان المطروشي، آمنه ناصر لوتاه، غاية محمد النعيمي، وسلطان عبدالرحمن المهيري.

ويختص مجلس شباب الغرفة بمجموعة من المهام الرئيسية، وعلى رأسها دعم مشاركة الشباب في تنفيذ مبادرات ومشاريع تدعم أهداف الغرفة ورؤيتها، وتوفير منصة مستدامة لرصد أفكار وتطلعات الشباب المستقبلية، والتعرف على الفرص والتحديات التي تهم فئة الشباب، وضمان مواكبة الشباب لأهم المتغيرات الحالية والمستقبلية وخاصة المعنية بالشأن الاقتصادي.

وقالت مريم النعيمي رئيس مجلس شباب غرفة عجمان، إن تشكيل المجلس يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي والمعني بتعزيز كفاءة رأس المال البشري وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة، مؤكدة أن مجلس شباب غرفة عجمان سيحرص على تنفيذ مبادرات شبابية تعزز مساهمة الشباب في قطاع ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد المحلي بمشاريع شبابية مبتكرة تواكب توجهات عجمان الاقتصادية والاستثمارية.

ونوهت بأن المجلس سيسعى للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للشباب خلال المرحلة المقبلة.

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