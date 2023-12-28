«مصدر» تطور ربط مشاريع طاقة نظيفة مع أوزبكستان

شهد الرئيس شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ربط مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاواط نفذتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بالشبكة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان.

وذلك خلال مراسم أقيمت يوم أمس وشارك فيها سعيد مطر سلطان الصيري القمزي، سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ ((مصدر))، وممثلون رفيعو المستوى عن الحكومة الأوزبكية، إلى جانب عدد من ممثلي شركات الاستثمار العالمية المشاركة في المشروع.

وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشاد الرئيس الأوزبكي بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة وطويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والتي تشمل الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة متجددة في أوزبكستان.

وتشمل المشاريع التي تم ربطها بالشبكة، محطة زارافشان لطاقة الرياح، وثلاث محطات طاقة شمسية تقع في جيزاخ وسمرقند وشير آباد، وهو أكبر برنامج طاقة شمسية في المنطقة.

وعلى هامش مراسم الربط وبحضور جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، وقعت ((مصدر)) اتفاقية تنفيذ جديدة مع كل من وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 2 جيجاواط.

وتشمل الاتفاقية أيضاً نشر نظم بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 1150 ميجاواط/ساعة ضمن خمسة مشاريع قائمة لشركة ((مصدر)) في أوزبكستان. وبعد هذه الاتفاقية، يصل إجمالي استثمارات ((مصدر)) في أوزبكستان إلى نحو 4 مليارات دولار.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر COP28 رئيس مجلس إدارة ((مصدر)): ((يأتي ربط هذه المشاريع بالشبكة في إطار علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية أوزبكستان الصديقة، وانسجاماً مع الأهداف الطموحة لـ ((اتفاق الإمارات)) التاريخي الذي تم التوافق عليه في مؤتمر ((كوب 28)).

والذي وضع خطة عمل متكاملة ومتوازنة للحفاظ على إمكانية تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق انتقال عادل ومنظم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولا شك أن هذه المشاريع الطموحة تسهم في دعم هذا التوجه، وتعزيز حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة)).

وقال محمد جميل الرمحي: ((تمثل جمهورية أوزبكستان سوقاً استراتيجية رئيسية بالنسبة لنا في ((مصدر))، ونفخر بالمساهمة بدور فاعل في دعم جهودها لتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة، حيث تعكس هذه المشاريع التي تم ربطها بالشبكة الوطنية التزامنا طويل الأمد بالمساهمة في تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في أوزبكستان، ونثمن عالياً الثقة والتعاون بين ((مصدر)) وحكومة أوزبكستان)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز