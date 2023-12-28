أسعار الذهب قرب 2090 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب ، أمس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة مارس المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 2086.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولاراً. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14 %.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2096.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 24.42 دولاراً للأوقية وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2 %. وصعد البلاتين %0.2 إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولاراً. كما زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1156.16 دولاراً ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

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