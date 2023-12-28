«وول ستريت» تأمل إنهاء العام على ارتفاعات قياسية

تحاول المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الوصول إلى مستويات قياسية قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن يغلق مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع بأكثر من 13 % و24 % على التوالي. فيما يحتاج مؤشر ستاندر آند بورز 500 إلى تحقيق ما يزيد قليلاً على 0.3 % ليتجاوز أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، والذي تم تحديده في يناير 2022 عند 4796.56 نقطة.

وفي الوقت نفسه، يسير مؤشر ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا على المسار الصحيح لتحقيق أفضل عام له منذ عام 2003، حيث ارتفع بنسبة تزيد على 44 %. كان هذا الأداء المتفوق مدفوعاً بجنون الذكاء الاصطناعي والانتعاش بين أسماء التكنولوجيا الضخمة.

وقال مايكل مولين، كبير استراتيجيي السوق في شركة Claro Advisors، إن العام كان ((جيداً بالنسبة للمستثمرين لاختبار صبرهم حقاً)). ((هناك الكثير مما يحدث في منتصف اليوم، ولكن في نهاية اليوم، يمكنك أن تنظر إلى الوراء وتكون راضياً عن كونك مستثمراً)).

إعانة البطالة

من جهة أخرى، ارتفع عدد مطالبات البطالة في أمريكا إلى 218 ألفاً للأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر، بزيادة 12 ألفاً عن الأسبوع السابق، حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية أمس.

وانخفض متوسط المطالبات على مدار أربعة أسابيع، والذي يقلل من الصعود والهبوط من أسبوع لآخر، بمقدار 250 ليصل إلى 212 ألف طلب.بشكل عام، حصل 1.88 مليون أمريكي على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من ديسمبر، بزيادة قدرها 14 ألفاً عن الأسبوع السابق.

الأسهم الأوروبية

وقادت شركات قطاعي التعدين والتأمين الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع أمس إذ بدت الأسواق مستعدة لختام العام بأداء قوي وسط آمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 خلال التداولات 0.3 % ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 23 شهرا الذي سجله قبل أسبوعين.

وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا إذ ارتفع 0.7 % مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في حين صعد قطاع التأمين 0.5 %.

والمؤشر القياسي الأوروبي في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13 % هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وشهدت الأسواق العالمية صعوداً منذ منتصف ديسمبر الجاري عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت مختلفة.

ومن بين الأسهم الفردية، واصلت فيستاس ويند سيستمز مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي إذ ارتفعت 2.3 % بعد أن قالت شركة تصنيع توربينات الرياح الدنمركية إنها تلقت طلبية بقدرة 1089 ميجاوات في الولايات المتحدة.

الأسهم اليابانية

وأنهى المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية موجة صعود استمرت أربع جلسات مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين أثر ارتفاع الين مقابل الدولار أيضا على معنويات السوق.

ونزل نيكاي 0.42 % إلى 33539.62 نقطة بعد قفزة أكثر من 1 % في الجلسة السابقة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14% إلى 2362.02 نقطة.

وارتفع الين مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 140.95 الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تكبدت العملة الأمريكية خسائر حادة مقابل العملات الرئيسية.وتضر قوة الين بأسهم المصدرين لأنها تقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالعملة اليابانية عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وخسر سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو للملابس 0.73 % . ونزلت أسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وشركة صناعة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 2.22 و0.6% على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.05 % ، وهبطت شركات الشحن 3.44 % وكانت الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.

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