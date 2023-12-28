الدولار يتراجع مع توقعات خفض الفائدة في أمريكا 2024

تكبد الدولار خسائر كبيرة، أمس، ويتجه لتسجيل تراجع سنوي بعد عامين من المكاسب القوية مع تأثر الأسواق بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة العام المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 100.81. وانخفض المؤشر 0.5 % أول أمس ويتجه نحو انخفاض بواقع 2.6 % هذا العام لينهي عامين متتاليين من المكاسب القوية. وزاد اليورو 0.09 % إلى 1.1113 دولار ليظل دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.1122 دولار الذي سجله أول أمس.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب سنوية 3.7 % في أقوى أداء لها منذ 2020. أما الجنيه الإسترليني فوصل في أحدث التداولات إلى 1.2813 دولار وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس. ويتجه الإسترليني لتحقيق مكاسب 6 % هذا العام في أقوى أداء له منذ 2017.

وفي آسيا، ارتفع الين الياباني 0.23 % إلى 141.50 دولاراً، ليقترب من ذروة 5 أشهر عند 140.95. وعلى مدار العام، هبط الين 7 % مقابل الدولار.

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