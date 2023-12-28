سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 539 مليون درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 539 مليون درهم، فيما صعد مؤشر السوق بـ0.28 % أو ما يعادل 11.21 نقطة، مسجلاً 4049.53 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 680.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 681.24 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((الوطنية الدولية القابضة)) ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفع 6.7 %، فيما استحوذ سهم ((دبي الإسلامي)) على سيولة جاوزت 79.1 مليون درهم، تلاه ((الخليج للملاحة)) بسيولة 36 مليون درهم، ثم ((إعمار العقارية)) جاذباً 34.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.89 %. وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم الاستشارات المالية الدولية 2.9 %.

والإثمار القابضة 2.9 %، وعمان للتأمين 2.6 %، والخليج للملاحة 1.24 % والعربية للطيران 0.73 %.

وشهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم ((اكتتاب القابضة)) بقيمة إجمالية 3.78 ملايين درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على عدد 14.4 مليون سهم بسعر تنفيذ 0.263 درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 27.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 58.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 31.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، بنسبة 0.40 % إلى مستوى 9563.96 نقطة، ليربح السوق 13 مليار درهم.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 178.9 مليون درهم، تلاه ((فينكس كروب)) جاذباً 150.76 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 88.7 مليون درهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم فينكس كروب 5 %، وأمريكانا للمطاعم 3.3 %، وإشراق للاستثمار 4.15 %، وإي أس جي 3.4 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 13.5 مليار درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.613 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.626 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.945 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و681.24 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.56 مليار درهم، موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي، و275.64 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 438.77 مليون سهم عبر تنفيذ 20.6 ألف صفقة.

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