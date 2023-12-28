القيمة السوقية للأسهم تقفز 13 % وتتجاوز 3.6 تريليونات في 2023

نجحت أسواق المال الإماراتية في مواكبة الازدهار والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي مع ارتفاع قيمتها السوقية بنحو 13 في المئة أو ما يعادل 406 مليارات درهم متجاوزة حاجز 3.6 تريليونات درهم انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتأتي الإنجازات المتواصلة لأسواق الأسهم المحلية وسط مساعٍ مستمرة لمضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولاً إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية تستهدف تحقيق الريادة والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات ((وام))، زاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية بنحو 12.66% ليقفز من 3.206 تريليونات درهم في نهاية 2022 موزعاً بواقع 2.624 تريليون لسوق أبوظبي و581.9 ملياراً لسوق دبي، وصولاً إلى 3.612 تريليونات درهم في الوقت الراهن، منها 2.932 تريليون لسوق أبوظبي و680.7 ملياراً لسوق دبي.

شراء أجنبي ومؤسسي

وعزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية العالمية من مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد ((وام))، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية خلال الـ12 شهراً الماضية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الجاري بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 302.7 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 295.8 مليار درهم.

كما سجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي استثمارات بقيمة أكثر من 5 مليارات درهم كمحصلة شراء في سوق دبي المالي خلال 12 شهراً الماضية بعد تسجيلهم مشتريات في أسهم دبي بقيمة 49.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 44.49 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في أسواق رأس المال في الدولة ورغبة المستثمرين الدوليين بالتعرف على اقتصاد الإمارات النشط من خلال أسواقها المالية.

طروحات أولية

واستقطبت أسواق الإمارات في خلال العام الحالي نحو 8 طروحات أولية جديدة بعدما أظهرت الأسواق المحلية مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما رسخ مكانتها كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وشملت الشركات التي تم طرحها في الأسواق ((أدنوك للغاز)) و((بريسايت ايه أي ھولدينغ بي ال سي))، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ((جي 42))، ومجموعة ((الأنصاري للخدمات المالية)) وأدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي و((تاكسي دبي)) و((إنفستكورب كابيتال)) لخدمات رأس المال، ومجموعة ((فينيكس)) ومجموعة ((بيورهيلث)).

وبحسب رصد ((وام))، جمعت الطروحات الأولية الجديدة ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

تشريعات ومبادرات

وشهدت أسواق المال المحلية خلال العام الحالي إصدار نحو 37 تشريعاً جديداً أو تعديلاً بهدف تطوير الأسواق، منها 6 تشريعات جديدة و21 تشريعاً معدلاً، فيما بلغ إجمالي عدد الاعتمادات لتشريعات الأسواق نحو 10 اعتمادات تشريعات موزعة بواقع اعتماد واحد لسوق أبوظبي للأوراق المالية و5 اعتمادات لسوق دبي المالي واعتمادين لبورصة دبي للذهب والسلع واعتماد واحد لدبي للمقاصة واعتماد واحد لشركة دبي للإيداع.

وكان من بين أبرز المبادرات خلال العام الحالي إعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل حتي نهاية 2023، وذلك تماشياً مع ((عام الاستدامة))، إضافة إلى تبني المشاريع التحولية بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم عمليات التوريق وتنظيم السندات والصكوك الخضراء، إلى جانب إصدار قرار لتنظيم عملية تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج.

وشملت المبادرات كذلك تنفيذ مشروع متابعة تحفظات وملاحظات مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المحلية بشأن قوائمها المالية، وتنظيم نشاط إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح، وتنظيم مبادرة الحملة الوطنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة، ورفع كفاءة عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة المؤسسية، والانتهاء من إعداد مشروعي قانون هيئة سوق المال وقانون تنظيم قطاع سوق المال.

قفزات كبيرة

وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وتضاعف القيمة السوقية للأسواق المحلية في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، حيث تستمد الأسواق قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.

وفي ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها الأسواق المحلية بات سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية بفضل استراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة ((الاستعداد للخمسين))، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام.

ومتنوع يسهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة، بينما أصبح سوق دبي المالي يمتلك قائمة متميزة من الشركات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق، الأمر الذي يدعو إلى الثقة في قدرة السوق على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في السنوات القادمة.

وستواصل الأسواق خلال المرحلة المقبلة العمل على تسريع إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المالية لتعزيز مزاياها التنافسية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة.

معايير عالمية

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها في العام 2000، مهمة النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، حيث شرعت منذ اليوم الأول لتأسيسها في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتمثلت أبرز الإنجازات التي شهدتها الأسواق تحت قيادة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال السنوات الثلاث الماضية، في تسجيل 45 إدراجاً جديداً في سوقي أبوظبي ودبي، وتنفيذ 40 مبادرة ومشروعاً لتعزيز وتطوير السواق، وتقديم 36 تسهيلاً ممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في أسواق المال في الدولة.

إضافة إلى تعزيز القيمة السوقية للأسواق المحلية بقيمة 994 مليار درهم خلال ثلاث سنوات بارتفاع نسبته 288%.

ولم تدخر هيئة الأوراق المالية والسلع وسعاً في الرقابة على التعاملات اليومية في الأسواق خلال العام الجاري من خلال أفضل أنظمة الرقابة الإلكترونية، لكشف أي تلاعب أو تحايل أو تعاملات بناء على معلومات داخلية، والتدقيق على تداولات المطلعين خلال فترات الحظر، إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على الأسواق والشركات المرخصة، وكَشْف التلاعباتِ والمخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة.

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