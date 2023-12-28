52.1 % حصة دبي من قيمة الصفقات العقارية خليجياً

استحوذت دبي على 52.1 % من قيمة الصفقات العقارية الخليجية بين يناير وأكتوبر الماضيين، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.

وبحسب تقرير القطاع العقاري لدول التعاون من ((كامكو إنفست))، قفزت قيمة الصفقات العقارية في دبي 57 % تقريباً على أساس سنوي أول 10 أشهر من العام الحالي وفقاً للبيانات الصادرة عن ((دي إكس بي انتراكت))، بدعم ارتفاع أسعار المطورين الرائدين، وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم.

واستحوذت الإمارات على معظم قيمة الصفقات العقارية الخليجية من يناير إلى أكتوبر 2023 متخطية توقعات 2022 بأكمله. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول التعاون 21.1 % على أساس سنوي إلى 171.6 مليار دولار أول 10 أشهر مقابل 141.7 مليار في نفس الفترة من 2022.

وتزايدت أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم قوة الطلب على العقار الاستثماري وفي دبي، ارتفعت الأسعار 18.4 % حتى نوفمبر الماضي على أساس سنوي وفقاً لشركة فاليو سترات، مدفوعة بنمو الطلب على المنازل والفيلات الفاخرة.

وشهدت أسعار الفيلات نمواً 23.3 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت الشقق 14.1 % نوفمبر الماضي .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز