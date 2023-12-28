برايتون يعرقل صحوة توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

أوقف برايتون صحوة ضيفه توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 4 / 2، الخميس، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وتقدم برايتون مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق جاك هيتشلوود، قبل أن يضيف زميله جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وواصل برايتون سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، حيث أضاف بيرفس إستوبينان الهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم عاد جواو بيدرو لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

واستغل لاعبو توتنهام تراجع أداء فريق برايتون نسبيا في الدقائق الأخيرة، ليحرز أليخو فيليز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 81، فيما تكفل بن دافيز الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم والثاني في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، إلى 30 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 36 نقطة ليظل في المركز الخامس، علما بأن هذه هي الخسارة الخامسة التي يتلقاها الفريق اللندني في البطولة هذا الموسم.









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