Friday, 29 December 2023 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برايتون يعرقل صحوة توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

12/28/2023 7:25:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقف برايتون صحوة ضيفه توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 4 / 2، الخميس، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وتقدم برايتون مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق جاك هيتشلوود، قبل أن يضيف زميله جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وواصل برايتون سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، حيث أضاف بيرفس إستوبينان الهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم عاد جواو بيدرو لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

واستغل لاعبو توتنهام تراجع أداء فريق برايتون نسبيا في الدقائق الأخيرة، ليحرز أليخو فيليز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 81، فيما تكفل بن دافيز الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم والثاني في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، إلى 30 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 36 نقطة ليظل في المركز الخامس، علما بأن هذه هي الخسارة الخامسة التي يتلقاها الفريق اللندني في البطولة هذا الموسم.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN28122023000110011019ID1107666955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث