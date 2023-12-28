ويستهام يسقط أرسنال بثنائية في عقر داره ويحرمه من استعادة قمة الدوري الإنجليزي



حسم ويستهام يونايتد (الديربي اللندني)، الذي جمعه مع مضيفه وجاره اللدود أرسنال، وحرمه من استعادة قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، مساء الخميس، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وافتتح التشيكي توماس سوسيك التسجيل لمصلحة ويستهام بهدف مثير للجدل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 55.

وأضاع الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء لويستهام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد ويستهام، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز السادس في ترتيب البطولة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

وأصبح هذا هو الانتصار الثاني لويستهام على أرسنال خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 / 1 بدور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في نوفمبر الماضي.

كما أصبح هذا هو الفوز الأول لويستهام على أرسنال على ملعب (الإمارات)، الذي استضاف اللقاء، في بطولة الدوري الإنجليزي، منذ التاسع من آب/أغسطس 2015، حينما انتصر بالنتيجة ذاتها أيضا.

كما يعد هذا هو الانتصار الأول الذي يحققه الاسكتلندي ديفيد مويس، مدرب ويستهام على أرسنال في معقله، بعدما سبق أن واجهه في 22 مباراة بمختلف المسابقات في ملعب الإمارات، حقق خلالها 4 تعادلات فقط وتلقى 18 خسارة.

وبدأت المباراة بهجوم مباغت من جانب ويستهام، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقائق الأولى عن طريق جيمس وارد براوس، الذي صوب تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

ورد أرسنال بتسديدة عن طريق بوكايو ساكا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، كان لها ألفونس أريولا، حارس مرمى ويستهام، بالمرصاد، قبل أن يسدد لياندرو تروسارد من خارج المنطقة تصويبة غير متقنة في الدقيقة 11 ذهبت إلى ركلة مرمى.

وحملت الدقيقة 13 صدمة لجماهير أرسنال، بعدما تقدم ويستهام بهدف مثير للجدل عن طريق توماس سوسيك، حيث مرر جارود بوين الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار للاعب التشيكي، المتواجد أمام المرمى الذي سدد مباشرة واضعا الكرة في الشباك.

وطالب لاعبو أرسنال بعدم احتساب الهدف بداعي خروج الكرة بكامل محيطها خارج حدود الملعب قبل أن يمررها بوين، لكن حكم المباراة أشار بصحة الهدف.

شدد أرسنال من هجماته من أجل تسجيل هدف التعادل سريعا، وأرسل جابرييل جيسوس تمريرة رائعة إلى ساكا، الذي تواجد أمام المرمى، ليحولها الأخير بضربة رأس قوية لكن أريولا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 30.

لجأ لاعبو أرسنال للتسديد من خارج المنطقة في ظل التكتل الدفاعي لويستهام، حيث أطلق جابرييل مارتينيللي من داخل المنطقة، غير أن الكرة مرت إلى خارج الملعب، في الدقيقة 37.

وأضاع ساكا فرصة أخرى لأرسنال في الدقيقة 41، حيث تسلم تمريرة رائعة من مارتن أوديجارد، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتقدم ويستهام 1 / صفر.

واصل أرسنال هجومه المكثف مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد ديكلان رايس تصويبة صاروخية في الدقيقة 53 من خارج المنطقة، لكنها علت العارضة بقليل.

ووجه ويستهام ضربة أخرى ضاعفت من آلام أرسنال في اللقاء، عقب تسجيل قونسطانطينوس مافروبانوس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 55.

وتابع مافروبانوس ركلة ركنية نفذها جيمس وارد براوس، ليحولها بضربة رأس متقنة وترتطم الكرة في باطن العارضة وتمر لداخل الشباك.

لم يستسلم لاعبو أرسنال، وواصلوا شن الهجمات على مرمى ويستهام، حيث أضاع جيسوس فرصة لتقليص الفارق في الدقيقة 58، حينما سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ضلت طريقها عن المرمى.

وأضاع المهاجم البرازيلي فرصة محققة في الدقيقة 65، حيث تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بوكايو ساكا، ليسدد ضربة رأس، لكن أريولا كان في الموعد.

وعاد اللاعب ذاته لتهديد مرمى ويستهام في الدقيقة التالية، حيث تسلم تمريرة عرضية من الناحية اليمنى بواسطة بن وايت، ليسدد ضربة رأس جديدة، افتقدت للدقة لتخرج إلى ركلة مرمى، فيما سدد ساكا من خارج المنطقة في الدقيقة 73 ارتدت من الدفاع، أعقبها تسديدة أخرى من أوديجارد في الدقيقة التالية، ذهبت لركلة مرمى.

وطالب ساكا بالحصول على ركلة جزاء عقب سقوطه داخل منطقة جزاء ويستهام في كرة مشتركة مع أنجيلو أوجبونا في الدقيقة 80، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب.

ومرت الدقائق الأخيرة على وتيرة واحدة، هجوم مكثف من أرسنال أمام تكتل دفاعي من ويستهام.

وسدد إميل سميث رو من على حدود المنطقة في الدقيقة 85، ولكنها ذهبت في منتصف المرمى ليمسكها أريولا بسهولة، فيما أرسل ساكا الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول ولكن وصلت لإدوارد نيكيتاه الذي سدد الكرة بضربة خلفية مزدوجة ولكن أمسك بها الحارس أريولا في الدقيقة 89.

وواصل حارس ويستهام تألقه، بعدما تصدى لتسديدة من خارج المنطقة بواسطة مارتن أوديجارد في الدقيقة 90، أعقبها تسديدة من ريس نيلسون في الدقيقة التالية، مرت فوق العارضة.

وعلى عكس سير اللعب، حصل ويستهام على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، بعدما تعرض إيميرسون بالميري للإعاقة من ديكلان رايس داخل منطقة جزاء أرسنال.

ونفذ سعيد بن رحمة الركلة، لكنه أهدرها، بعدما وضع الكرة على يسار ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال، الذي تصدى للكرة بنجاح، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية.

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