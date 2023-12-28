العاصفة غيريت تضرب بريطانيا وتقتل 3 أشخاص

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم الخميس بعد سقوط سيارتهم في نهر بشمال إنجلترا الذي ضربته العاصفة غيريت على غرار معظم أنحاء المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وتوجهت خدمات الطوارئ إلى نهر إيسك قرب بلدة غلايسديل قبيل منتصف النهار، بعد ورود أنباء عن سقوط سيارة في النهر.

وقالت شرطة شمال يوركشاير "انتشلت خدمة الإطفاء السيارة من النهر بعيد الساعة الثالثة بعد الظهر. وللأسف، توفي الرجال الثلاثة الذين كانوا بداخلها".وتابعت أن رجلا آخر حاول مساعدتهم تم انتشاله دون أن يصاب بأذى، مضيفة أن الظروف الجوية "تجعل القيادة محفوفة بالمخاطر".

وتعرضت عدة مناطق في المملكة المتحدة، وخاصة اسكتلندا وشمال إنجلترا، منذ الأربعاء لأضرار بالغة بسبب العاصفة غيريت التي جلبت أمطارا غزيرة وثلوجا.

وتم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 136 كيلومترا في الساعة في أبردينشاير في اسكتلندا.

من جهته، قال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة إن عاصفة رعدية شديدة تسببت في أضرار في منطقة مانشستر الكبرى مساء الأربعاء، مع وجود سمات تشير إلى "احتمال حدوث إعصار".

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في اسكتلندا بعد ظهر الخميس، في حين تعطلت حركة القطارات والطائرات.

كما شهدت خدمات العبارات بين دوفر وفرنسا تأخيرات الأربعاء بسبب الرياح القوية في القناة.