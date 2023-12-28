ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة أرسنال أمام ويستهام

أضاع أرسنال فرصة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس بعد خسارته 2-صفر أمام ضيفه وجاره اللندني ويستهام يونايتد على استاد الإمارات.

ويملك أرسنال الآن 40 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول متصدر الدوري الذي فاز 2-صفر على بيرنلي يوم الثلاثاء الماضي.

وفيما يلي ترتيب الدوري الانجليزي:



الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):



1. ليفربول 19 12 6 1 39 16 42

2. أرسنال 19 12 4 3 36 18 40

3. أستون فيلا 19 12 3 4 40 25 39

4. مانشستر سيتي 18 11 4 3 43 21 37

5. توتنهام 19 11 3 5 39 28 36

6. وست هام 19 10 3 6 33 30 33

7. مانشستر يونايتد 19 10 1 8 21 25 31

8. برايتون 19 8 6 5 38 33 30

9. نيوكاسل يونايتد 19 9 2 8 37 25 29

10. تشلسي 19 7 4 8 31 29 25

11. ولفرهامبتون 19 7 4 8 27 31 25

12. بورنموث 18 7 4 7 27 32 25

13. فولهام 19 6 3 10 26 34 21

14. برنتفورد 18 5 4 9 25 28 19

15. كريستال بالاس 19 4 6 9 19 28 18

16. نوتنغهام فوريست 19 4 5 10 22 34 17

17. إيفرتون 19 8 2 9 24 25 16

18. لوتون تاون 18 4 3 11 21 34 15

19. بيرنلي 19 3 2 14 18 38 11

20. شيفيلد يونايتد 19 2 3 14 15 47 9





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