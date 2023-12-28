كولر: لم أفقد الثقة في الفوز بالسوبر المصري والتعادل جعل للفوز طعماً مختلفاً



أبدى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم على حساب مودرن فيوتشر.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الـ14 في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بعد اللجوء للوقت الإضافي على مودرن فيوتشر، مساء الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت منافساتها في الإمارات العربية المتحدة.

وقال كولر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم إن الأهلي قدم أداء جيدا للغاية، معربا عن سعادته بمستوى اللاعبين.

وأضاف كولر أن الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، وقدم أداء مميزا للغاية خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، ولكن في الشوط الثاني أهدر اللاعبون عدة فرص ولم يستطع الفريق زيادة عدد الأهداف.

وأوضح: "إن خطأً تسبب في تسجيل مودرن فيوتشر الهدف الأول، الذي أدخله في أجواء المباراة، وبعدها مباشرة سجل الهدف الثاني، وهذا التعادل جعل المباراة أكثر إثارة وجعل للفوز طعما مختلفا بعد مجهود كبير".

وشدد كولر على أنه كان واثقا بشكل كبير في الفريق وفي القوة البدنية للاعبين، مؤكدا أن الأهلي كان الأفضل في الشوطين الإضافيين وترجم سيطرته إلى هدفين آخرين، ليحسم المباراة لصالحه ويتوج باللقب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز