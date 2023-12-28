الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة شخصين في حادث طعن في القدس الشرقية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت تقارير إسرائيلية أن شخصين إصيبا في هجوم بسكين بالقرب من مستوطنة إسرائيلية على مشارف القدس.
وذكرت الشرطة مساء أمس الخميس أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على المهاجم وقامت بـ" تحييده".
ولم يتضح في حينه ما إذا كان قد تم قتل المهاجم خلال العملية.
وأضافت الشرطة، نقلا عن مسؤولي الإغاثة ، أن أحد الشخصين اللذين قام بطعنهما تعرض لإصايات خطيرة، بينما تعرض الشخص الثاني لإصابات طفيفة.
وقالت خدمة ماجن ديفيد أدوم للاسعاف في إسرائيل إن الضحيتين كانا امرأة تبلغ من العمر 20 عاما، ورجل يبلغ من العمر 25 عاما. وهما في كامل وعيهما الآن وفي" حالة معتدلة".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الضحيتين من أفراد قوات الأمن. ولم تتوفر معلومات عن هوية المهاجم وقت الحادث.
ووقع الحادث عند نقطة تفتيش بالقرب من مستوطنة هار هوما في جنوب شرق القدس، وتقع خارج الخط الأخضر.
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