الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة شخصين في حادث طعن في القدس الشرقية



ذكرت تقارير إسرائيلية أن شخصين إصيبا في هجوم بسكين بالقرب من مستوطنة إسرائيلية على مشارف القدس.

وذكرت الشرطة مساء أمس الخميس أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على المهاجم وقامت بـ" تحييده".



ولم يتضح في حينه ما إذا كان قد تم قتل المهاجم خلال العملية.

وأضافت الشرطة، نقلا عن مسؤولي الإغاثة ، أن أحد الشخصين اللذين قام بطعنهما تعرض لإصايات خطيرة، بينما تعرض الشخص الثاني لإصابات طفيفة.

وقالت خدمة ماجن ديفيد أدوم للاسعاف في إسرائيل إن الضحيتين كانا امرأة تبلغ من العمر 20 عاما، ورجل يبلغ من العمر 25 عاما. وهما في كامل وعيهما الآن وفي" حالة معتدلة".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الضحيتين من أفراد قوات الأمن. ولم تتوفر معلومات عن هوية المهاجم وقت الحادث.

ووقع الحادث عند نقطة تفتيش بالقرب من مستوطنة هار هوما في جنوب شرق القدس، وتقع خارج الخط الأخضر.

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