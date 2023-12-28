توقعات بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا وبعد غد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬تحديثات‭ ‬خرائط‭ ‬الطقس‭ ‬وصور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬تتأثر‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬بمرور‭ ‬منخفض‭ ‬جوي‭ ‬علوي‭ ‬تتكاثف‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬الغيوم‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬المنخفض‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬الأجواء‭ ‬تدريجيًّا‭ ‬إلى‭ ‬غائمة‭ ‬أحيانًا‭ ‬وتتهيأ‭ ‬معها‭ ‬الفرص‭ ‬لتساقط‭ ‬أمطار‭ ‬خفيفة‭ ‬إلى‭ ‬متوسطة‭ ‬الشدة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬30‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬نهار‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭.‬

ونصحت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الجمهور‭ ‬بأخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬ومتابعة‭ ‬النشرات‭ ‬والتحذيرات‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬

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