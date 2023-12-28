إشادة نيابية بزيارة ولي العهد رئيس الوزراء لمنطقة سترة

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد النائبان محسن العسبول وجليلة السيد بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمنطقة سترة إيذانا بافتتاح مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين والوزراء.
وأشاد العسبول والسيد بتأكيد سموه ضرورة مواصلة تبني المبادرات التي تسهم في تعزيز مسارات التنمية بمختلف مناطق مملكة البحرين تحقيقاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وفق برامج تضمن الإتقان والتميز في تنفيذ المشاريع التي توفر الخدمات المتميزة والمتكاملة للمواطنين، وما توليه مملكة البحرين من اهتمام لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وفق أفضل المعايير وذلك من خلال المدن والمشاريع الجديدة ولتي تأتي مدينة شرق سترة كأحد هذه المشاريع الرائدة التي تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد النائبان أن زيارة سموه لسترة شرف لها، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام المباشر من سموه بالملف الإسكاني بشكل عام وبمنطقة سترة بشكل خاص، متمنين أن تشهد سترة المزيد من الزيارات لسموه من أجل كل ما فيه رفعة ونمو المنطقة ومملكتنا الغالية.
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