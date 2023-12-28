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إشادة نيابية بزيارة ولي العهد رئيس الوزراء لمنطقة سترة

12/28/2023 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬النائبان‭ ‬محسن‭ ‬العسبول‭ ‬وجليلة‭ ‬السيد‭ ‬بزيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬إيذانا‭ ‬بافتتاح‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والوزراء‭.‬

وأشاد‭ ‬العسبول‭ ‬والسيد‭ ‬بتأكيد‭ ‬سموه‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وفق‭ ‬برامج‭ ‬تضمن‭ ‬الإتقان‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬الخدمات‭ ‬المتميزة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المدن‭ ‬والمشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬ولتي‭ ‬تأتي‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬كأحد‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأكد‭ ‬النائبان‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬لسترة‭ ‬شرف‭ ‬لها،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬بالملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وبمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬متمنين‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬سترة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬لسموه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬رفعة‭ ‬ونمو‭ ‬المنطقة‭ ‬ومملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

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