Friday, 29 December 2023 06:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوريا تحذّر من أن سياسات إسرائيل تُنذر بـ((إشعال)) الـمـنـطـقـة بعد مقتل موسوي

12/28/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالبت‭ ‬دمشق‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬‮«‬للسياسات‭ ‬العدوانية‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تنذر‭ ‬بإشعال‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بقصف‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭. ‬وأعلن‭ ‬الحرس‭ ‬الاثنين‭ ‬مقتل‭ ‬الجنرال‭ ‬رضي‭ ‬موسوي،‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬المستشارين‭ ‬الأكثر‭ ‬خبرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬عزّز‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬إقليمي‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭.

واعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬رسالتين‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استشهاد‮»‬‭ ‬موسوي‭ ‬‮«‬يشكّل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬فاضحاً‭ ‬لاتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬الخميس‭. ‬وطالبت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬بتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للسياسات‭ ‬العدوانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تنذر‭ ‬بإشعال‭ ‬المنطقة‭ ‬وتدفعها‭ ‬نحو‭ ‬تصعيد‭ ‬شامل‭ ‬يهدد‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬

ويزيد‭ ‬مقتل‭ ‬موسوي‭ ‬من‭ ‬منسوب‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬صعدت‭ ‬جماعات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬هجماتها‭ ‬منذ‭ ‬شنّت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬شرارة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وكان‭ ‬موسوي‭ ‬‮«‬المسؤول‭ ‬اللوجستي‭ ‬لمحور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭. ‬وتنضوي‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬طهران‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬وعراقية‭ ‬ويمنية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.

ويعد‭ ‬موسوي‭ ‬أكبر‭ ‬قائد‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الموكل‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬يُقتل‭ ‬خارج‭ ‬إيران،‭ ‬بعد‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬القوة‭ ‬آنذاك‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2020‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ستدفع‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ثمن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تعلّق‭ ‬إسرائيل‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬مقتله‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬طالت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أهدافاً‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬وشحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭.
‬ونادراَ‭ ‬ما‭ ‬تعلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنها‭ ‬تؤكد‭ ‬دائما‭ ‬أنها‭ ‬تتصدى‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬طهران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقد‭ ‬كثفت‭ ‬من‭ ‬ضرباتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مستهدفة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مواقع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الأثناء‭ ‬شارك‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬وداع‭ ‬موسوي‭. ‬وهتف‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬التشييع‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬شعارات‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لأمريكا‮»‬‭ ‬و«الموت‭ ‬لإسرائيل‮»‬،‭ ‬ورفعوا‭ ‬صور‭ ‬موسوي‭ ‬واللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬والذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مطلع‭ ‬2020‭. ‬

وفجر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أقام‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الصلاة‭ ‬على‭ ‬جثمان‭ ‬موسوي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬بطهران‭ ‬بحضور‭ ‬عائلة‭ ‬الراحل‭ ‬ومسؤولين‭ ‬عسكريين،‭ ‬وفق‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للمرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث