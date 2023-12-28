سوريا تحذّر من أن سياسات إسرائيل تُنذر بـ((إشعال)) الـمـنـطـقـة بعد مقتل موسوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالبت‭ ‬دمشق‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬‮«‬للسياسات‭ ‬العدوانية‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تنذر‭ ‬بإشعال‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بقصف‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭. ‬وأعلن‭ ‬الحرس‭ ‬الاثنين‭ ‬مقتل‭ ‬الجنرال‭ ‬رضي‭ ‬موسوي،‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬المستشارين‭ ‬الأكثر‭ ‬خبرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬عزّز‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬إقليمي‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭.

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واعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬رسالتين‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استشهاد‮»‬‭ ‬موسوي‭ ‬‮«‬يشكّل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬فاضحاً‭ ‬لاتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬الخميس‭. ‬وطالبت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬بتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للسياسات‭ ‬العدوانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تنذر‭ ‬بإشعال‭ ‬المنطقة‭ ‬وتدفعها‭ ‬نحو‭ ‬تصعيد‭ ‬شامل‭ ‬يهدد‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬

ويزيد‭ ‬مقتل‭ ‬موسوي‭ ‬من‭ ‬منسوب‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬صعدت‭ ‬جماعات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬هجماتها‭ ‬منذ‭ ‬شنّت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬شرارة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وكان‭ ‬موسوي‭ ‬‮«‬المسؤول‭ ‬اللوجستي‭ ‬لمحور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭. ‬وتنضوي‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬طهران‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬وعراقية‭ ‬ويمنية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.

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ويعد‭ ‬موسوي‭ ‬أكبر‭ ‬قائد‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الموكل‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬يُقتل‭ ‬خارج‭ ‬إيران،‭ ‬بعد‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬القوة‭ ‬آنذاك‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2020‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ستدفع‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ثمن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تعلّق‭ ‬إسرائيل‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬مقتله‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬طالت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أهدافاً‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬وشحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭.

‬ونادراَ‭ ‬ما‭ ‬تعلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنها‭ ‬تؤكد‭ ‬دائما‭ ‬أنها‭ ‬تتصدى‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬طهران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقد‭ ‬كثفت‭ ‬من‭ ‬ضرباتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مستهدفة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مواقع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

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وفي‭ ‬هذا‭ ‬الأثناء‭ ‬شارك‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬وداع‭ ‬موسوي‭. ‬وهتف‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬التشييع‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬شعارات‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لأمريكا‮»‬‭ ‬و«الموت‭ ‬لإسرائيل‮»‬،‭ ‬ورفعوا‭ ‬صور‭ ‬موسوي‭ ‬واللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬والذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مطلع‭ ‬2020‭. ‬

وفجر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أقام‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الصلاة‭ ‬على‭ ‬جثمان‭ ‬موسوي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬بطهران‭ ‬بحضور‭ ‬عائلة‭ ‬الراحل‭ ‬ومسؤولين‭ ‬عسكريين،‭ ‬وفق‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للمرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬