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اعـتـقـال الـعـشـرات في احتجاجات داعمـة للفلسطينيين بمطـاريـن رئـيـسـيــيـن بأمريكا

12/28/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬رويترز‭): ‬انتهت‭ ‬احتجاجات‭ ‬نظمها‭ ‬متظاهرون‭ ‬داعمون‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وعطلت‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬حول‭ ‬مطاري‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬الدولي‭ ‬ومطار‭ ‬جون‭ ‬إف‭ ‬كنيدي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬باعتقال‭ ‬العشرات‭. ‬وهذان‭ ‬المطاران‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المطارات‭ ‬ازدحاما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬احتجاز‭ ‬36‭ ‬شخصا‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المظاهرة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المتظاهرين‭ ‬طرحوا‭ ‬مسؤولا‭ ‬أمنيا‭ ‬أرضا،‭ ‬واستخدموا‭ ‬مخلفات‭ ‬بناء‭ ‬وإشارات‭ ‬طرق‭ ‬وأغصان‭ ‬أشجار‭ ‬وكتل‭ ‬خرسانية‭ ‬لقطع‭ ‬طريق‮»‬‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬هاجموا‭ ‬مارة‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بالأمر‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬سياراتهم‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المعتقلين‭ ‬تم‭ ‬احتجازهم‭ ‬بتهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الشغب‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بتهمة‭ ‬ضرب‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬المطار‭ ‬إن‭ ‬مدخل‭ ‬المجمع‭ ‬أعيد‭ ‬فتحه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬تقريبا‭ ‬دون‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الرحلات‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬خدمة‭ ‬أخبار‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬هيئة‭ ‬ميناء‭ ‬نيويورك‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬بتهمة‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬غير‭ ‬منضبط‭ ‬وإعاقة‭ ‬حركة‭ ‬مرور‭ ‬المركبات‭ ‬خلال‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬طريق‭ ‬فان‭ ‬ويك‭ ‬السريع‭ ‬داخل‭ ‬مطار‭ ‬جون‭ ‬كنيدي‭ ‬في‭ ‬كوينز‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬الطريق‭ ‬أعيد‭ ‬فتحه‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭.‬

وأظهرت‭ ‬التغطية‭ ‬الإخبارية‭ ‬المحلية‭ ‬للاحتجاجين‭ ‬متظاهرين‭ ‬يرفعون‭ ‬لافتات‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

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