قائد قوات الدعم السريع في السودان يزور إثيوبيا في جولة في شرق إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيروبي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصل‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬إثيوبيا‭ ‬غداة‭ ‬زيارة‭ ‬لأوغندا،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإثيوبية‭. ‬ويقوم‭ ‬دقلو‭ ‬بهذه‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تضاعف‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومة‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭) ‬وبين‭ ‬أعضائها‭ ‬أوغندا‭ ‬وإثيوبيا،‭ ‬جهودها‭ ‬لحمل‭ ‬دقلو‭ ‬وقائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭. ‬

ولم‭ ‬يلتق‭ ‬القائدان‭ ‬العسكريان‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬مستعدا‭ ‬لتقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬أيا‭ ‬منهما‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬تقدما‭ ‬حاسما‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬وفق‭ ‬تقدير‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أكليد‮»‬‭ ‬يعتقد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أنه‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭. ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬حسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬السودانية‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‮»‬،‭ ‬مرفقة‭ ‬المنشور‭ ‬بصورة‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬خارجا‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬وفي‭ ‬استقباله‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ديميكي‭ ‬ميكونين‭. ‬وقد‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أبيي‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬أجرى‭ ‬‮«‬نقاشا‭ ‬حول‭ (‬كيفية‭) ‬ضمان‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬دقلو‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬الإثيوبي‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬بسرعة‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬والأزمة‭ ‬التاريخية‭ ‬للسودان‭ ‬وأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬أوغندا‭ ‬يويري‭ ‬موسيفيني‭ ‬استقبله‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬عبر‭ ‬إكس‭ ‬أنه‭ ‬عرض‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬رؤيته‭ ‬لبدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬ووقف‭ ‬المعارك‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬السودانية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬جديدة‭ ‬وعادلة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬أوغندا‭ ‬وإثيوبيا،‭ ‬يتوجه‭ ‬حميدتي‭ ‬إلى‭ ‬نيروبي‭ (‬العاصمة‭ ‬الكينية‭) ‬لمحاولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬الدول‭ ‬أعضاء‭ ‬إيغاد‭ ‬لموقفه،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬جيبوتي‭ ‬للقاء‭ ‬الفريق‭ ‬البرهان‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جيبوتي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ ‬إيغاد‭ ‬وكان‭ ‬مقررا‭ ‬عقده‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬جيبوتي‭ ‬‮«‬أرجئ‭ ‬إلى‭ ‬مطلع‭ ‬يناير‭ ‬لأسباب‭ ‬إجرائية‮»‬‭.‬

وتضم‭ ‬إيغاد‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬كينيا‭ ‬وجيبوتي‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ ‬والسودان‭ ‬والصومال‭ ‬وأوغندا‭ ‬وإريتريا‭. ‬ولم‭ ‬تفض‭ ‬محاولات‭ ‬وساطة‭ ‬سابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬هدنات‭ ‬وجيزة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬احترامها‭. ‬وتوسع‭ ‬النزاع‭ ‬مؤخرا‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬بوسط‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬وفتح‭ ‬جبهات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭.‬