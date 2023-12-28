Friday, 29 December 2023 06:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائد قوات الدعم السريع في السودان يزور إثيوبيا في جولة في شرق إفريقيا

12/28/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيروبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصل‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬إثيوبيا‭ ‬غداة‭ ‬زيارة‭ ‬لأوغندا،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإثيوبية‭. ‬ويقوم‭ ‬دقلو‭ ‬بهذه‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تضاعف‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومة‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭) ‬وبين‭ ‬أعضائها‭ ‬أوغندا‭ ‬وإثيوبيا،‭ ‬جهودها‭ ‬لحمل‭ ‬دقلو‭ ‬وقائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭. ‬

ولم‭ ‬يلتق‭ ‬القائدان‭ ‬العسكريان‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬مستعدا‭ ‬لتقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬أيا‭ ‬منهما‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬تقدما‭ ‬حاسما‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬وفق‭ ‬تقدير‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أكليد‮»‬‭ ‬يعتقد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أنه‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭. ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬حسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬السودانية‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‮»‬،‭ ‬مرفقة‭ ‬المنشور‭ ‬بصورة‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬خارجا‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬وفي‭ ‬استقباله‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ديميكي‭ ‬ميكونين‭. ‬وقد‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أبيي‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬أجرى‭ ‬‮«‬نقاشا‭ ‬حول‭ (‬كيفية‭) ‬ضمان‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬دقلو‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬الإثيوبي‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬بسرعة‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬والأزمة‭ ‬التاريخية‭ ‬للسودان‭ ‬وأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬أوغندا‭ ‬يويري‭ ‬موسيفيني‭ ‬استقبله‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬عبر‭ ‬إكس‭ ‬أنه‭ ‬عرض‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬رؤيته‭ ‬لبدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬ووقف‭ ‬المعارك‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬السودانية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬جديدة‭ ‬وعادلة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬أوغندا‭ ‬وإثيوبيا،‭ ‬يتوجه‭ ‬حميدتي‭ ‬إلى‭ ‬نيروبي‭ (‬العاصمة‭ ‬الكينية‭) ‬لمحاولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬الدول‭ ‬أعضاء‭ ‬إيغاد‭ ‬لموقفه،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬جيبوتي‭ ‬للقاء‭ ‬الفريق‭ ‬البرهان‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جيبوتي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ ‬إيغاد‭ ‬وكان‭ ‬مقررا‭ ‬عقده‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬جيبوتي‭ ‬‮«‬أرجئ‭ ‬إلى‭ ‬مطلع‭ ‬يناير‭ ‬لأسباب‭ ‬إجرائية‮»‬‭.‬

وتضم‭ ‬إيغاد‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬كينيا‭ ‬وجيبوتي‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ ‬والسودان‭ ‬والصومال‭ ‬وأوغندا‭ ‬وإريتريا‭. ‬ولم‭ ‬تفض‭ ‬محاولات‭ ‬وساطة‭ ‬سابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬هدنات‭ ‬وجيزة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬احترامها‭. ‬وتوسع‭ ‬النزاع‭ ‬مؤخرا‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬بوسط‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬وفتح‭ ‬جبهات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭.‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث