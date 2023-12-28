رئيس الوزراء الإسباني يؤكد من بغداد ((التزام)) بلاده ((باستقرار)) العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لبغداد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬التزام‮»‬‭ ‬بلاده‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬استقرار‭ ‬وسيادة‮»‬‭ ‬العراق،‭ ‬فيما‭ ‬التقى‭ ‬القوات‭ ‬الإسبانية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬كذلك‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬سانشيز‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬متجسّد‭ ‬بوجود‭ ‬القوات‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تنشر‭ ‬إسبانيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬320‭ ‬جندياً‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مهمة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬التي‭ ‬يقوها‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬الجنرال‭ ‬الإسباني‭ ‬خوسيه‭ ‬أنطونيو‭ ‬أغييرو‭ ‬مارتينيز،‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭.

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وأضاف‭ ‬سانشيز‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬تدعم‭ ‬بلادي،‭ ‬دائماً‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية،‭ ‬وحدة‭ ‬وسيادة‭ ‬واستقرار‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬وقابل‭ ‬سانشيز‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬العسكريين‭ ‬الإسبان‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المحصنة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬حيث‭ ‬شكرهم‭ ‬‮«‬باسم‭ ‬المجتمع‭ ‬الاسباني‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬والتضحيات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسبانيا‭ ‬تظهر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬التزامها‭ ‬الجاد‭ ‬بأمر‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬محطّ‭ ‬تساؤل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭: ‬تعددية‭ ‬الأطراف‮»‬‭.

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بدوره،‭ ‬قال‭ ‬السوداني‭ ‬إنه‭ ‬تحدّث‭ ‬مع‭ ‬سانشيز‭ ‬عن‭ ‬‮«‬دور‮»‬‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬العراق‭ ‬لمواجهة‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬إعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬العلاقة‭ ‬حيث‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬عراقية‭ ‬متمكنة‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ماضية‭ ‬باتجاه‭ ‬إنهاء‭ ‬وجود‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬ويشهد‭ ‬العراق‭ ‬استقراراً‭ ‬سياسياً‭ ‬نسبياً‭ ‬بعدما‭ ‬عانى‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والأزمات‭ ‬الدامية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يواجه‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬النفطي‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬حكومة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬وتيارات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ (‬حماس‭) ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬شرارتها‭ ‬مع‭ ‬هجوم‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬

ومنذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أحصت‭ ‬واشنطن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬هجوم‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬والصواريخ‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وتبنّت‭ ‬معظم‭ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬لعدة‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬عراقية‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الرسمية‭.‬

وجدّد‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬الرسمي‭ ‬والموقف‭ ‬السياسي‭ ‬الرافض‭ ‬لهذه‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتفويض‭ ‬القانوني‭ ‬الممنوح‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‮»‬‭ ‬لوجود‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬والمشورة‮»‬‭.

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وناقش‭ ‬سانشيز‭ ‬كذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وأفق‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬والعراق،‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬بنسبة‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إيراداته‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬حيث‭ ‬رافق‭ ‬سانشيز‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الشركات‭ ‬الإسبانية‭.

‬وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬عراقيين‭ ‬وإسبان،‭ ‬قال‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬سنقوم‭ ‬بعدة‭ ‬إجراءات‭ ‬تفضيلية‭ ‬للشركات‭ ‬الإسبانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬بالعراق،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬أغلب‭ ‬الشركات‭ ‬الإسبانية‭ ‬بالعراق‭ ‬مؤشر‭ ‬إيجابي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭.

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