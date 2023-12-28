النصر ورونالدو في مواجهة سعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوالالمبور‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيخوض‭ ‬النصر‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬مواجهة‭ ‬سعودية‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬ضد‭ ‬الفيحاء‭ ‬بحسب‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬سحبت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬كوالالمبور‭.‬

ودأب‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬الفيحاء‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركاته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬النصر‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬النصر‭ ‬قد‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬و7‭ ‬عن‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تأهل‭ ‬الفيحاء‭ ‬كأحد‭ ‬ثلاثة‭ ‬اندية‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الخمس‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬وصيفاً‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬الذي‭ ‬يتواجه‭ ‬بدوره‭ ‬مع‭ ‬ناساف‭ ‬الأوزبكي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يلتقي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬مع‭ ‬سيباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

أما‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬عامي‭ ‬2004‭ ‬و2005،‭ ‬فيتقابل‭ ‬مع‭ ‬نافباخور‭ ‬الأوزبكي‭.‬

وهنا‭ ‬القرعة‭ ‬

منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭:‬

نافباخور‭ (‬أوزبكستان‭)- ‬الاتحاد‭ (‬السعودية‭).‬

سيباهان‭ (‬إيران‭) - ‬الهلال‭ (‬السعودية‭).‬

ناساف‭ (‬أوزبكستان‭) - ‬العين‭ (‬الامارات‭).‬

الفيحاء‭ (‬السعودية‭) - ‬النصر‭ (‬السعودية‭).‬

منطقة‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭:‬

تشونبوك‭ ‬هيونداي‭ ‬موتورز‭ (‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭) - ‬بوهانغ‭ ‬ستيلرز‭ (‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭).‬

أولسان‭ ‬هيونداي‭ (‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭) - ‬فانفوريه‭ ‬كوفو‭ (‬اليابان‭).‬

بانكوك‭ ‬يونايتد‭ (‬تايلاند‭) - ‬يوكوهاما‭ ‬مارينوس‭ (‬اليابان‭).‬

شاندونغ‭ ‬تايشان‭ (‬الصين‭) - ‬كاواساكي‭ ‬فرونتالي‭ (‬اليابان‭).‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ (‬الغرب‭) ‬يومي‭ ‬12‭ ‬و13‭ ‬فبراير‭ (‬الذهاب‭)‬،‭ ‬و19‭ ‬و20‭ ‬فبراير‭ (‬الإياب‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقام‭ ‬مواجهات‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬يومي‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬فبراير‭ (‬الذهاب‭)‬،‭ ‬و20‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ (‬الإياب‭).‬

وتتأهل‭ ‬الأندية‭ ‬الثمانية‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬المباراتين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬الذي‭ ‬تقام‭ ‬مبارياته‭ ‬أيام‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬و11‭ ‬و12‭ ‬مارس‭ (‬الغرب‭)‬،‭ ‬و5‭ ‬و6‭ ‬و12‭ ‬و13‭ ‬مارس‭ (‬الشرق‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬مواجهات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و23‭ ‬أبريل‭ (‬الغرب‭)‬،‭ ‬و17‭ ‬و24‭ ‬أبريل‭ (‬الشرق‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬يقام‭ ‬النهائي‭ ‬المرتقب‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬يومي‭ ‬11‭ ‬و18‭ ‬مايو‭ ‬2024‭.‬







