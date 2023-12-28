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شباب الأهلي يطمح إلىالانفراد بالرقم القياسي

12/28/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬البطل‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬إلى‭ ‬الانفراد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬ألقاب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإماراتية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الشارقة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الشارقة‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬2019‭ (‬4-3‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يثأر‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬بالفوز‭ ‬1‭- ‬صفر‭.‬

ويتقاسم‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬السوبر‭ ‬بصفته‭ ‬بطلا‭ ‬للدوري‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬مع‭ ‬العين‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬ألقاب‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬ألقاب‭ ‬للشارقة‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬الإمارات‭ ‬والذي‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬العين‭ (‬1-‭ ‬صفر‭).‬

وسيكون‭ ‬أول‭ ‬ألقاب‭ ‬الموسم‭ ‬هدفا‭ ‬للفريقين‭ ‬بعد‭ ‬معاناتهما‭ ‬في‭ ‬بدايته،‭ ‬حيث‭ ‬ودعا‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

ويبتعد‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬ثالث‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الوصل‭ ‬المتصدر‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬للشارقة‭ ‬الرابع‭.‬

وقال‭ ‬الصربي‭ ‬ماركو‭ ‬نيكوليتش‭ ‬مدرب‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬فريقي‭ ‬للقب‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬السوبر‭. ‬عندما‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬أنه‭ ‬ناد‭ ‬تنافسي‭ ‬للغاية،‭ ‬وأنا‭ ‬هنا‭ ‬لزيادة‭ ‬إرثه‭ ‬من‭ ‬البطولات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الشارقة‭ ‬فريق‭ ‬متمرس‭ ‬ويقوده‭ ‬مدرب‭ ‬خبير‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإماراتية،‭ ‬ومن‭ ‬جهتنا‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬الغيابات‭ ‬والإصابات،‭ ‬ولكن‭ ‬سأدفع‭ ‬بأفضل‭ ‬تشكيلة‭ ‬أرى‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬الروماني‭ ‬كوزمين‭ ‬اولاريو‭ ‬مدرب‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬المدربين‭ ‬إحرازا‭ ‬للألقاب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاماراتية‭.‬

وقاد‭ ‬اولاريو‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬3‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬هي‭ ‬العين‭ (‬2011-2013‭) ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬نفسه‭ (‬2013-2017‭) ‬والشارقة‭ (‬2021‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭) ‬لإحراز‭ ‬15‭ ‬لقبا،‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭.‬

وقال‭ ‬كوزمين‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الشارقة‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬كأس‭ ‬الإمارات‭ ‬مرتين‭ ‬وكأس‭ ‬الرابطة‭ ‬والسوبر‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬التي‭ ‬نلعب‭ ‬فيها‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬الكؤوس‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬سنتين،‭ ‬وهذا‭ ‬رقم‭ ‬غير‭ ‬قليل،‭ ‬ولاسيما‭ ‬أنه‭ ‬يوجد‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديها‭ ‬فرصة‭ ‬لتلعب‭ ‬نفس‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬طوال‭ ‬تاريخها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سندخل‭ ‬المباراة‭ (‬الجمعة‭) ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬وعلينا‭ ‬بذل‭ ‬أكبر‭ ‬جهد‭ ‬ممكن‭ ‬والتضحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبقاء‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬حوزتنا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬هو‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬ولديه‭ ‬تاريخه‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬دائما‭ ‬مواجهته،‭ ‬كونه‭ ‬يملك‭ ‬لاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬سرعات‭ ‬عالية‭ ‬وجيدين‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الفردية‮»‬‭.‬

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