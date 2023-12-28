شباب الأهلي يطمح إلىالانفراد بالرقم القياسي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - (أ ف ب): يتطلع شباب الأهلي البطل 5 مرات إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس السوبر الإماراتية لكرة القدم عندما يلتقي الشارقة اليوم الجمعة في استاد نادي النصر في دبي.
وستكون المباراة الثالثة بين الفريقين في الكأس السوبر، حيث فاز الشارقة باللقب عام 2019 (4-3 بركلات الترجيح)، قبل أن يثأر شباب الأهلي في 2020 بالفوز 1- صفر.
ويتقاسم شباب الأهلي الذي يخوض السوبر بصفته بطلا للدوري الرقم القياسي مع العين برصيد 5 ألقاب لكل منهما، مقابل 3 ألقاب للشارقة بطل كأس الإمارات والذي صعد إلى منصة التتويج في الموسم الماضي على حساب العين (1- صفر).
وسيكون أول ألقاب الموسم هدفا للفريقين بعد معاناتهما في بدايته، حيث ودعا كأس الرابطة من ربع النهائي.
ويبتعد شباب الأهلي ثالث الدوري بفارق 6 نقاط عن الوصل المتصدر مقابل 8 للشارقة الرابع.
وقال الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي أمس الخميس «أتطلع إلى قيادة فريقي للقب السادس في السوبر. عندما تعاقدت مع شباب الأهلي كنت أعرف أنه ناد تنافسي للغاية، وأنا هنا لزيادة إرثه من البطولات».
وتابع «الشارقة فريق متمرس ويقوده مدرب خبير بكرة القدم الإماراتية، ومن جهتنا نعاني من الغيابات والإصابات، ولكن سأدفع بأفضل تشكيلة أرى أنها قادرة على الفوز باللقب».
وسيكون الروماني كوزمين اولاريو مدرب الشارقة على موعد مع تعزيز رقمه القياسي كأكثر المدربين إحرازا للألقاب في تاريخ كرة القدم الاماراتية.
وقاد اولاريو (54 عاما) 3 أندية في الإمارات هي العين (2011-2013) وشباب الأهلي نفسه (2013-2017) والشارقة (2021 حتى الآن) لإحراز 15 لقبا، بينها 5 ألقاب في الكأس السوبر.
وقال كوزمين الذي قاد الشارقة إلى إحراز كأس الإمارات مرتين وكأس الرابطة والسوبر «هذه المرة الخامسة على التوالي التي نلعب فيها مباراة نهائية في الكؤوس في ظرف سنتين، وهذا رقم غير قليل، ولاسيما أنه يوجد أندية أخرى لم يكن لديها فرصة لتلعب نفس العدد من المباريات طوال تاريخها».
وتابع «سندخل المباراة (الجمعة) ونحن في وضعية الدفاع عن اللقب وعلينا بذل أكبر جهد ممكن والتضحية من أجل إبقاء الكأس في حوزتنا».
وأكد أن «شباب الأهلي هو بطل الدوري ولديه تاريخه في البطولات ومن الصعب دائما مواجهته، كونه يملك لاعبين لديهم سرعات عالية وجيدين في المواجهات الفردية».
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