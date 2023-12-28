إيسكو مع ريال بيتيس حتى 2027

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬إشبيلية‭ ‬سابع‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الوافد‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬إيسكو‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

وخاض‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬أربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

ويقدم‭ ‬إيسكو‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأندلسي‭ ‬بعد‭ ‬تجربة‭ ‬مخيبة‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬إشبيلية‭ ‬حيث‭ ‬فسخ‭ ‬عقده‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬ونصف‭ ‬فقط‭.‬

وأصبح‭ ‬إيسكو‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬التشيلي‭ ‬مانويل‭ ‬بيليغريني‭.‬

ويحتل‭ ‬بيتيس‭ ‬إشبيلية‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وسيخوض‭ ‬ملحق‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمام‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬خلف‭ ‬غلاسكو‭ ‬رينجرز‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬وسبارتا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭.‬

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