((خليجية السلة)) تعتمد 6 بطولات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - (‬وام‭) : ‬اعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تنظيم‭ ‬ست‭ ‬بطولات‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬أولى‭ ‬البطولات،‭ ‬بخليجية‭ ‬السلة‭ ‬3 x 3‭

‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬1،‭ ‬و2‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بحضور‭ ‬سعدون‭ ‬الكواري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة،‭ ‬وحضره‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬المغيصيب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعضاء،‭ ‬سالم‭ ‬المطوع‭ ‬‮«‬الإمارات‮»‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬‮«‬سلطنة‭ ‬عمان‮»‬،‭ ‬ومحمود‭ ‬المالكي‭ ‬‮«‬السعودية‮»‬،‭ ‬وثامر‭ ‬الشنقا‭ ‬‮«‬الكويت‮»‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬العجمي‭ ‬‮«‬البحرين‮»‬‭.‬

وتقرر‭ ‬أيضا‭ ‬استضافة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أكاديمية‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬للسيدات،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبلين‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭.‬

كما‭ ‬تستضيف‭ ‬قطر‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬البحرين‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬للرجال‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وهي‭ ‬للأندية‭ ‬لفئة‭ ‬الرجال‭ ‬يومي‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬







