((خليجية السلة)) تعتمد 6 بطولات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - (وام) : اعتمدت اللجنة التنسيقية الخليجية لكرة السلة تنظيم ست بطولات في 2024، وذلك بداية من شهر مارس المقبل، حيث تستضيف سلطنة عمان أولى البطولات، بخليجية السلة 3 x 3
للشباب تحت 18 عاما، على مدار يومي 1، و2 مارس المقبل.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثلاثاء في دبي بحضور سعدون الكواري الأمين العام للجنة، وحضره عن بعد كل من محمد المغيصيب رئيس اللجنة التنسيقية، إضافة إلى الأعضاء، سالم المطوع «الإمارات»، ومحمد ناصر «سلطنة عمان»، ومحمود المالكي «السعودية»، وثامر الشنقا «الكويت»، ومحمد العجمي «البحرين».
وتقرر أيضا استضافة الإمارات في مايو المقبل لبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات، فيما تستضيف الكويت من 29 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين البطولة الخليجية لفئة الشباب تحت 18 عاما.
كما تستضيف قطر البطولة الخليجية لفئة الناشئين تحت 15 عاما، من 15 إلى 19 أغسطس المقبل، فيما تستضيف البحرين البطولة الخليجية للرجال من 2 إلى 7 سبتمبر المقبل، وتقام البطولة الختامية للموسم في السعودية وهي للأندية لفئة الرجال يومي 6 و7 ديسمبر 2024.
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