8 ألعاب تروي حكايات المشاركات في ملاعب ((عربية السيدات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في إطار الاستعدادات للنسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تتطلع الإمارة إلى احتضان أقوى منافسات في الرياضة النسائية العربية تحت عنوان «لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب» في الفترة من 2 حتى 12 فبراير.
وتضم البطولة ثماني ألعاب تعكس تنوع المشاركات النسائية في عالم الرياضة، هي: ألعاب القوى، والرماية، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة الطاولة، والمبارزة، والكاراتيه، والقوس والسهم، موفرة للمشاركات فرصة تطوير مهاراتهن، وإحداث التأثير الإيجابي المنشود على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في تعزيز مشهد الرياضة النسائية في الوطن العربي والعالم.
وتتيح الرياضات الثماني للأندية المشاركة في البطولة التنافس وإظهار روح التحدي والإصرار والمثابرة التي تسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبات، وتعزيز خبراتهن وتجاربهن في الملاعب التي تروي حكايات بطولاتهن، وتُظهر كفاءاتهن الرياضية على أرض الملعب.
البطولة الأكثر تنوعا في عالم رياضة المرأة
وقالت نورة علي الشامسي مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: «تقتصر معظم المنافسات والبطولات النسائية على لعبة رياضية واحدة، إما لصعوبة التنسيق وتوفير الخدمات اللوجستية وإما لعدم توافر البنية التحتية الرياضية اللازمة، لكن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تتميز عن غيرها من البطولات بتنوع ألعابها، حيث تتضمن ثماني ألعاب رياضية مختلفة، انطلاقاً من ألعاب القوى التي تشمل الوثب العالي والجري مسافات مختلفة، وأنواعا أخرى من الجري كالتتابع وقفز الحواجز وغيرها، إلى كرتي السلة والطائرة وتنس الطاولة، وألعاب الدفاع عن النفس المتمثلة بالكاراتيه، وصولاً إلى المبارزة والرماية والقوس والسهم».
وأضافت: «إن البنية التحتية المتطورة لإمارة الشارقة، واهتمام مؤسساتها بالرياضة بشكل عام ورياضة المرأة بشكل خاص، عاملان أساسيان في نجاح تنظيم (عربية السيدات)، وفي تعريف الجمهور بأهمية الرياضة، ليس كممارسة بدنية فقط، بل كمحرك للتقدم الاجتماعي وتعزيز المساواة والتكافؤ في الفرص وتمكين المرأة بشكل خاص لتكون مساهمة في رفعة بلدها ومجتمعها في كافة المحافل والساحات».
فرصة فريدة للمشاركة
وتوجه إمارة الشارقة واللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات الدعوة لكافة الأندية والفرق النسائية في العالم العربي للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز للسيدات من خلال التواصل مع اتحادات الأندية الرياضية المحلية الممثلة للألعاب الثماني في كل بلد، والتسجيل قبل نهاية ديسمبر الجاري، والمشاركة في خط سطور صفحة جديدة من الإنجازات وخلق إرث رياضي ملهم.
وتأتي استضافة الشارقة النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تأكيداً لالتزام الإمارة بدعم ورعاية وتطوير الرياضة النسائية، وتشكّل البطولة خطوة مهمة نحو تحقيق التميز وتعزيز دور المرأة العربية في عالم الرياضة، وثقتها بتحقيق النجاح والإنجازات المشرّفة فلا خسارة في التنافس الرياضي، إلى جانب تكريمها والاحتفاء بجهودها وقدراتها المتميزة.
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