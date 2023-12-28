8 ألعاب تروي حكايات المشاركات في ملاعب ((عربية السيدات))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للنسخة‭ ‬السابعة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬قرينة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬جواهر‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬رئيسة‭ ‬مؤسسة‭ ‬الشارقة‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة،‭ ‬تتطلع‭ ‬الإمارة‭ ‬إلى‭ ‬احتضان‭ ‬أقوى‭ ‬منافسات‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬العربية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬بطلة‭ ‬حكاية‭ ‬ترويها‭ ‬الملاعب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير‭.‬

وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬ثماني‭ ‬ألعاب‭ ‬تعكس‭ ‬تنوع‭ ‬المشاركات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة،‭ ‬هي‭: ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬والرماية،‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬والمبارزة،‭ ‬والكاراتيه،‭ ‬والقوس‭ ‬والسهم،‭ ‬موفرة‭ ‬للمشاركات‭ ‬فرصة‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهن،‭ ‬وإحداث‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬المنشود‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشهد‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والعالم‭.‬

وتتيح‭ ‬الرياضات‭ ‬الثماني‭ ‬للأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التنافس‭ ‬وإظهار‭ ‬روح‭ ‬التحدي‭ ‬والإصرار‭ ‬والمثابرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬اللاعبات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬خبراتهن‭ ‬وتجاربهن‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬تروي‭ ‬حكايات‭ ‬بطولاتهن،‭ ‬وتُظهر‭ ‬كفاءاتهن‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬





البطولة‭ ‬الأكثر‭ ‬تنوعا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬المرأة

وقالت‭ ‬نورة‭ ‬علي‭ ‬الشامسي‭ ‬مديرة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭: ‬‮«‬تقتصر‭ ‬معظم‭ ‬المنافسات‭ ‬والبطولات‭ ‬النسائية‭ ‬على‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬واحدة،‭ ‬إما‭ ‬لصعوبة‭ ‬التنسيق‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬وإما‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرياضية‭ ‬اللازمة،‭ ‬لكن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬تتميز‭ ‬عن‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬بتنوع‭ ‬ألعابها،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬ثماني‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬مختلفة،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭ ‬والجري‭ ‬مسافات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وأنواعا‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجري‭ ‬كالتتابع‭ ‬وقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬وغيرها،‭ ‬إلى‭ ‬كرتي‭ ‬السلة‭ ‬والطائرة‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬وألعاب‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالكاراتيه،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المبارزة‭ ‬والرماية‭ ‬والقوس‭ ‬والسهم‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬لإمارة‭ ‬الشارقة،‭ ‬واهتمام‭ ‬مؤسساتها‭ ‬بالرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ورياضة‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬عاملان‭ ‬أساسيان‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬تنظيم‭ (‬عربية‭ ‬السيدات‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬تعريف‭ ‬الجمهور‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة،‭ ‬ليس‭ ‬كممارسة‭ ‬بدنية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬كمحرك‭ ‬للتقدم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬والتكافؤ‭ ‬في‭ ‬الفرص‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لتكون‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬بلدها‭ ‬ومجتمعها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬والساحات‮»‬‭.‬





فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للمشاركة

وتوجه‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬الدعوة‭ ‬لكافة‭ ‬الأندية‭ ‬والفرق‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الفريدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الأبرز‭ ‬للسيدات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬اتحادات‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬الممثلة‭ ‬للألعاب‭ ‬الثماني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلد،‭ ‬والتسجيل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬سطور‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬وخلق‭ ‬إرث‭ ‬رياضي‭ ‬ملهم‭.‬

‭ ‬وتأتي‭ ‬استضافة‭ ‬الشارقة‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬الإمارة‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية،‭ ‬وتشكّل‭ ‬البطولة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة،‭ ‬وثقتها‭ ‬بتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والإنجازات‭ ‬المشرّفة‭ ‬فلا‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكريمها‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بجهودها‭ ‬وقدراتها‭ ‬المتميزة‭.‬