يوفنتوس - روما أبرز مواجهات نهاية العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يودع‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بمواجهة‭ ‬حامية‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬بين‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وضيفه‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬يخوض‭ ‬فيها‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬اختباراً‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جنوى‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

ويدخل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬اللقاء‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬الذي‭ ‬سيُنهي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيحاول‭ ‬ألا‭ ‬يسمح‭ ‬لغريمه‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخطي‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬2‭-‬0‭.‬

واستناداً‭ ‬الى‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬يوفنتوس‭ ‬سهلة‭ ‬ضد‭ ‬روما‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يفتقد‭ ‬نجمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭ ‬للإصابة‭ ‬ما‭ ‬سيحرمه‭ ‬من‭ ‬مواجهته‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭.‬

وبعد‭ ‬التعثر‭ ‬في‭ ‬جنوى‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬عاش‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فروزينوني،‭ ‬حيث‭ ‬بدوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬للاكتفاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬مجدداً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقذهم‭ ‬البديل‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭.‬

وعن‭ ‬إشراكه‭ ‬كبديل،‭ ‬أقر‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬تقبل‭ ‬قرار‭ ‬المدرب‭ ‬لكني‭ ‬احترمت‭ ‬خياره‭. ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتحدث‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬فأهمية‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬اللقاء‭ (‬كبدلاء‭) ‬توازي‭ ‬أهمية‭ ‬الأساسيين،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬التبديلات‭ ‬الخمسة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬حسمه‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬بالفوز،‭ ‬رغبة‭ ‬بمساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬وإسعاد‭ ‬المشجعين‭. ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬ألا‭ ‬يسجل‭ ‬أو‭ ‬ألا‭ ‬يسجل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬لكني‭ ‬هادئ‭. ‬أعمل‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أساعده‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬مورينيو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬راضياً‭ ‬عما‭ ‬شاهده‭ ‬من‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أكمله‭ ‬الأخير‭ ‬بتسعة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬ماتيو‭ ‬بوليتانو‭ ‬والهداف‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭.‬

وقال‭ ‬البرتغالي‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬سعيداً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشجعين‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقاً‭ ‬بأداء‭ ‬الفريق‭. ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الشاق‭ ‬بوجود‭ ‬مدرب‭ ‬قاس‭ ‬عليهم،‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬هناك‭ (‬ضد‭ ‬نابولي‭) ‬مع‭ ‬مدافعين‭ ‬أكثر‭ ‬جاهزية‮»‬‭.‬

وبفوزه‭ ‬الثامن،‭ ‬يتخلف‭ ‬روما‭ ‬عن‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬بولونيا‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يأمل‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثانية‭ ‬بيوفنتوس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

‮«‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬استحق‭ ‬تقدير‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬

بالنسبة‭ ‬للبلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬نابولي،‭ ‬فالأمور‭ ‬واضحة‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬رابعاً‭ ‬أو‭ ‬أعلى‭. ‬الهدف‭ ‬دائماً‭ ‬أن‭ ‬تنهيه‭ (‬الموسم‭) ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مركز‭ ‬ممكن‭ ‬وعليك‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بإمكانك‭ ‬للفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬يدخل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬لقاءه‭ ‬مع‭ ‬روما‭ ‬وهو‭ ‬متخلف‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬يلعب‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جنوى‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تبدو‭ ‬بمتناول‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭ ‬ضد‭ ‬منافس‭ ‬قابع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

ووضع‭ ‬إنتر‭ ‬خلفه‭ ‬خيبة‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬بخسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬بفوزه‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬2‭-‬0‭.‬

وافتقد‭ ‬إنتر‭ ‬ضد‭ ‬ليتشي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬ضد‭ ‬بولونيا‭ ‬في‭ ‬الكأس،‭ ‬منهياً‭ ‬بذلك‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬89‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬جنوى،‭ ‬كما‭ ‬حال‭ ‬فيديريكو‭ ‬ديماركو،‭ ‬لكن‭ ‬إينزاغي‭ ‬يملك‭ ‬الأسلحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنهاء‭ ‬العام‭ ‬بنتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬جنوى‭ ‬حين‭ ‬تعادل‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬إينزاغي‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬النمسوي‭ ‬ماركو‭ ‬أرناوتوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬رائعاً‭ (‬ضد‭ ‬ليتشي‭). ‬صحيح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬لكنه‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬استحق‭ ‬تقدير‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مدربه‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬أودينيزي‭ ‬لمعرفة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بولونيا‭ ‬سينهي‭ ‬العام‭ ‬بانتصار‭ ‬جديد‭ ‬يضيفه‭ ‬الى‭ ‬موسمه‭ ‬الرائع‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭.‬

ويأمل‭ ‬بولونيا‭ ‬التمسك‭ ‬أقله‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬يحتله‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭ (‬يلعب‭ ‬الأخير‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬تورينو‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬إزاحة‭ ‬ميلان‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سقوط‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬السبت‭ ‬ضد‭ ‬ساسوولو‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬دييغو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا‮»‬،‭ ‬سيكون‭ ‬نابولي‭ ‬مطالباً‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬وإلا‭ ‬سيصبح‭ ‬مصير‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬ولتر‭ ‬ماتساري‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بهزيمة‭ ‬مذلة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فروزينوني‭ (‬4/0‭).‬