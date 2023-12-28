سيتي يعود بقوة من مونديال الأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له،‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬3‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وغادر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬الجمعة‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬خلال‭ ‬ست‭ ‬مراحل،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬شهدت‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬وتوتنهام‭ ‬وخسارته‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الثماني‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬رجال‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬بيرنلي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وذلك‭ ‬بانتظار‭ ‬مباراة‭ ‬أرسنال‭ ‬وجاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بدا‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬عازماً‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التفريط‭ ‬بأي‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬الذي‭ ‬يترنح‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬بعد‭ ‬حسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭.‬

ونجح‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬‮«‬غوديسون‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬بالانتصار‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬برايتون،‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬في‭ ‬جعبة‭ ‬الـ«سيتيزينس‮»‬‭ ‬المتخلفين‭ ‬الآن‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬2‭-‬3‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬الهداف‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬حرمته‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬ضغط‭ ‬رجال‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وأتيحت‭ ‬لهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬ترجمتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬الحارس‭ ‬جوردان‭ ‬بيكفورد‭.‬

ودفع‭ ‬سيتي‭ ‬الثمن‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬شباك‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬له،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬جاك‭ ‬هاريسون‭ ‬بتمريرة‭ ‬من‭ ‬دوايت‭ ‬ماكنيل‭ (‬29‭).‬

وأعطى‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬الاندفاع‭ ‬المعنوي‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬وكانوا‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬لكن‭ ‬إيدرسون‭ ‬تألق‭ ‬وأنقذ‭ ‬حاملي‭ ‬اللقب‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لضربة‭ ‬بإصابة‭ ‬جون‭ ‬ستونز،‭ ‬ما‭ ‬اضطره‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬مكانه‭ ‬للكرواتي‭ ‬يوشكو‭ ‬غفارديول‭ (‬43‭).‬

ورغم‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬عجز‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشباك،‭ ‬فدخل‭ ‬الاستراحة‭ ‬وهو‭ ‬متخلف‭ ‬بهدف‭.‬

لكن‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬أطلق‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬حين‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬بعدما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬53‭).‬

ثم‭ ‬اكتملت‭ ‬عودة‭ ‬فريق‭ ‬غوارديولا‭ ‬حين‭ ‬احتسبت‭ ‬له‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬إثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬البلجيكي‭ ‬أمادو‭ ‬أونانا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحرمة،‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬بنجاح‭ (‬64‭).‬

وعرف‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬كيف‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬قبل‭ ‬حسم‭ ‬الفوز‭ ‬نهائياً‭ ‬بهدية‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬بيكفورد‭ ‬الذي‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬تمرير‭ ‬الكرة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا،‭ ‬فسددها‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬الخالية‭ (‬86‭)‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الهزيمة‭ ‬التاسعة‭ ‬لإيفرتون‭ ‬الذي‭ ‬كادت‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يقف‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬تسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬لفودن‭ (‬90+1‭).‬





فوز‭ ‬قاتل‭ ‬لتشلسي‭ ‬

وفي‭ ‬‮«‬ستامفورد‭ ‬بريدج‮»‬‭ ‬حقق‭ ‬تشلسي‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭-‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بتأكيده‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬وضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭.‬

ودخل‭ ‬تشلسي‭ ‬اللقاء‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬تجنب‭ ‬سيناريو‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬1978‭ ‬وهو‭ ‬خسارة‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬وقد‭ ‬أرجأ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مبارياته‭ ‬لـ2023،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخطي‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬بالاس‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬الأخير‭.‬

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬البديل‭ ‬نوني‭ ‬مادويكي‭ ‬رفع‭ ‬تشلسي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬بالاس‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بانتصار‭ ‬يتيم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬مرحلة‭.‬

وبغياب‭ ‬رحيم‭ ‬ستيرلينغ‭ ‬وكول‭ ‬بالمر‭ ‬للإيقاف‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬إنسو‭ ‬فرنانديس‭ ‬والفرنسي‭ ‬ليسلي‭ ‬أوغوشوكوو‭ ‬للإصابة‭ ‬وبتشكيلة‭ ‬أساسية‭ ‬هي‭ ‬الأصغر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬بمعدل‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬و21‭ ‬يوماً‭ ‬وفق‭ ‬أوبتا‭ ‬للإحصاءات‭)‬،‭ ‬أنهى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متعادلاً‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وتقدم‭ ‬فريق‭ ‬بوكيتينو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭ ‬عبر‭ ‬الأوكراني‭ ‬ميخايلو‭ ‬مودريك‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬وتمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬مالو‭ ‬غوستو،‭ ‬لكن‭ ‬الضيوف‭ ‬خطفوا‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميكايل‭ ‬أوليز‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بصدره‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الغاني‭ ‬جوردان‭ ‬أيو‭ ‬ثم‭ ‬أطلقها‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬الصربي‭ ‬دجوردجي‭ ‬بيتروفيتش‭ (‬45+1‭). ‬وبقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ ‬حين‭ ‬اعتقد‭ ‬السنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ ‬أنه‭ ‬أعاد‭ ‬تشلسي‭ ‬الى‭ ‬المقدمة‭ ‬لكن‭ ‬الهدف‭ ‬ألغي‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬كي‭ ‬ينقذ‭ ‬تشلسي‭ ‬من‭ ‬خيبة‭ ‬أخرى‭ ‬بمنحه‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬إيبيريشي‭ ‬إيزي‭ ‬بإسقاطه‭ ‬البديل‭ ‬مادويكي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحرمة،‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬الأخير‭ ‬بنفسه‭ (‬89‭) ‬ومنح‭ ‬فريقه‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭.‬

وحقق‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬والسابع‭ ‬بالمجمل،‭ ‬وجاء‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬برنتفورد‭ ‬4‭-‬1‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬من‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هي‭-‬تشان‭ ‬وانغ،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬وبورنموث،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬مضيفه‭ ‬عند‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الهزيمة‭ ‬التاسعة‭ ‬للموسم‭.‬