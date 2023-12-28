لا مكان للعاطفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرباط‭

-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬المقررة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و11‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬أبرز‭ ‬المستبعدين‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭ ‬بالمجمل‭ ‬11‭ ‬لاعباً‭ ‬ممن‭ ‬ساهموا‭ ‬بقيادة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2022‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬وإفريقي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حمد‭ ‬الله،‭ ‬رضا‭ ‬التكناوتي،‭ ‬جواد‭ ‬يميق،‭ ‬بدر‭ ‬بانون،‭ ‬أشرف‭ ‬داري،‭ ‬عبدالحميد‭ ‬صابيري،‭ ‬إلياس‭ ‬شاعر،‭ ‬يحيى‭ ‬جبران،‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمد‭ ‬الله،‭ ‬زكرياء‭ ‬بوخلال،‭ ‬وليد‭ ‬اشديرة،‭ ‬وأنس‭ ‬زرووي‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬مكان‭ ‬للعاطفة‭ ‬في‭ ‬خياراته‭ ‬‮«‬بدليل‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬لاعباً‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬يغيبون‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬الحالية‭. ‬المهم‭ ‬عندي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‮»‬،‭ ‬كاشفاً‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬وحيدة‭ ‬قبل‭ ‬النهائيات‭ ‬وستكون‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬الغامبي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬أمام‭ ‬أبواب‭ ‬مؤصدة‭.‬

وهنا‭ ‬التشكيلة‭:‬

للمرمى‭: ‬ياسين‭ ‬بونو‭ (‬الهلال‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬منير‭ ‬المحمدي‭ (‬الوحدة‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬المهدي‭ ‬بنعبيد‭ (‬الجيش‭ ‬الملكي‭).‬

للدفاع‭: ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ (‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬عبد‭ ‬الكبير‭ ‬عبقار‭ (‬ألافيس‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬نايف‭ ‬أكرد‭ (‬وست‭ ‬هام‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬رومان‭ ‬سايس‭ (‬الشباب‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬يونس‭ ‬عبدالحميد‭ (‬رينس‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ (‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ (‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭)‬،‭ ‬شادي‭ ‬رياض‭ (‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬الشيبي‭ (‬بيراميدز‭ ‬المصري‭).‬

للوسط‭: ‬سليم‭ ‬املاح‭ (‬فالنسيا‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬أمير‭ ‬ريتشادرسون‭ (‬رينس‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬أسامة‭ ‬العزوزي‭ (‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ (‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬اوناحي‭ ‬وأمين‭ ‬حارث‭ (‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬بلال‭ ‬الخنوس‭ (‬غنك‭ ‬البلجيكي‭)‬،‭ ‬إسماعيل‭ ‬صيباري‭ (‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭).‬

للهجوم‭: ‬حكيم‭ ‬زياش‭ (‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭)‬،‭ ‬طارق‭ ‬تيسودالي‭ (‬خنت‭ ‬البلجيكي‭)‬،‭ ‬أيوب‭ ‬الكعبي‭ (‬أولمبياكوس‭ ‬اليوناني‭)‬،‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬الزلزولي‭ (‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬أمين‭ ‬عدلي‭ (‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬يوسف‭ ‬النصيري‭ (‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬سفيان‭ ‬بوفال‭ (‬الريان‭ ‬القطري‭).‬