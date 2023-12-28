لا مكان للعاطفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرباط
-(أ ف ب): كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أمس الخميس عن تشكيلته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بين 13 يناير و11 فبراير في ساحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبدالرزاق حمد الله أبرز المستبعدين.
وغاب عن التشكيلة بالمجمل 11 لاعباً ممن ساهموا بقيادة المغرب في نهاية 2022 كي يكون أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وهم، إلى جانب حمد الله، رضا التكناوتي، جواد يميق، بدر بانون، أشرف داري، عبدالحميد صابيري، إلياس شاعر، يحيى جبران، عبدالرزاق حمد الله، زكرياء بوخلال، وليد اشديرة، وأنس زرووي.
وشدد على ألا مكان للعاطفة في خياراته «بدليل أن 11 لاعباً شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية. المهم عندي هو أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية في كأس إفريقيا»، كاشفاً أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة قبل النهائيات وستكون على أرضه ضد نظيره الغامبي في السابع من يناير أمام أبواب مؤصدة.
وهنا التشكيلة:
للمرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (الوحدة السعودي)، المهدي بنعبيد (الجيش الملكي).
للدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني)، نايف أكرد (وست هام الإنجليزي)، رومان سايس (الشباب السعودي)، يونس عبدالحميد (رينس الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، شادي رياض (ريال بيتيس الإسباني)، محمد الشيبي (بيراميدز المصري).
للوسط: سليم املاح (فالنسيا الإسباني)، أمير ريتشادرسون (رينس الفرنسي)، أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، عز الدين اوناحي وأمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، بلال الخنوس (غنك البلجيكي)، إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي).
للهجوم: حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، طارق تيسودالي (خنت البلجيكي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، سفيان بوفال (الريان القطري).
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