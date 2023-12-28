بحضور الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة..انطلاق بطولة العيد الوطني لكرة القدم المصغرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت بطولة العيد الوطني لكرة القدم المصغرة التي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة على ملعب النزهة بمدينة حمد بمشاركة 12 فريقا لفئة تحت 12 سنة، حيث تأتي البطولة تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم.
وتابع الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة البطولة مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وسط حضور جماهيري جيد، حيث شهدت البطولة مشاركة 180 لاعبا.
وتهدف البطولة إلى خلق أجواء تنافسية للاعبين في باكورة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة برئاسة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، بعد التدشين الرسمي، إضافة إلى أهمية الملاعب الصغيرة لصغار السن في ابراز مواهبهم وصقلها، حيث سيعمل الاتحاد على تنظيم عدة بطولات في الفترة القادمة لمختلف الأعمار.
وأقيمت منافسات الدور الأول عبر اقامة سلسلة من المباريات للفرق المشاركة التي تم توزيعها على 4 مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني.
وستقام اليوم الجمعة مباريات الأدوار النهائية والمباراة الختامية للبطولة، حيث سيتم تتويج الفائزين بالمركزين الأول والثاني إضافة إلى الجوائز الفردية لأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة.
وتشهد البطولة مشاركة 12 فريقا من كافة محافظات البحرين. وتحظى البطولة بدعم من BMMI وشركة الجنوب للسياحة ووكالة الخليج العالمية ومجموعة فنادق برم روز ومغسلة الخليج ومجموعة AFRICAN EASTERN ومستشفى ومراكز الشرق الأوسط الطبية.
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