بحضور الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة..انطلاق بطولة العيد الوطني لكرة القدم المصغرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النزهة‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬بمشاركة‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬لفئة‭ ‬تحت‭ ‬12‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬البطولة‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وتابع‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬180‭ ‬لاعبا‭.‬

وتهدف‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬باكورة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بعد‭ ‬التدشين‭ ‬الرسمي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الملاعب‭ ‬الصغيرة‭ ‬لصغار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬ابراز‭ ‬مواهبهم‭ ‬وصقلها،‭ ‬حيث‭ ‬سيعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬عدة‭ ‬بطولات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لمختلف‭ ‬الأعمار‭.‬

وأقيمت‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬اقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

وستقام‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مباريات‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬والمباراة‭ ‬الختامية‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وأفضل‭ ‬حارس‭ ‬وهداف‭ ‬البطولة‭.‬

وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬محافظات‭ ‬البحرين‭. ‬وتحظى‭ ‬البطولة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬ BMMI ‭ ‬وشركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة‭ ‬ووكالة‭ ‬الخليج‭ ‬العالمية‭ ‬ومجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬برم‭ ‬روز‭ ‬ومغسلة‭ ‬الخليج‭ ‬ومجموعة‭ ‬ AFRICAN ‭ ‬ EASTERN ‭ ‬ومستشفى‭ ‬ومراكز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الطبية‭.‬