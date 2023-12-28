التحضيرات الأخيرة لموقعتيّ ((أغلى الكؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
تُنهي فرق الرفاع والمحرق والخالدية والاتحاد اليوم (الجمعة) تحضيراتهما الفنية استعدادًا لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم.
ومن المقرر أن يلتقي يوم غدٍ السبت الرفاع مع المحرق على استاد البحرين الوطني في تمام الساعة 5:30 مساءً، وفي التوقيت ذاته الخالدية مع الاتحاد على استاد نادي المحرق.
ومن المؤكد أن الحصة التدريبية اليوم ستقتصر على الجانب التكتيكي للخطط الهجومية والدفاعية التي سيتم تطبيقها في المباراة، مع وقوف الجهاز الفني لكل فريق على جاهزية لاعبيه في ذلك تطبيق ذلك ومواجهة المنافس من جميع النواحي.
ويشرف على تدريب فريق الرفاع المدرب الوطني هشام الماحوزي، محمد الشملان على رأس الجهاز الفني للمحرق، علي عاشور وعلي العالي مدربا الخالدية والاتحاد.
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