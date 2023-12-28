التحضيرات الأخيرة لموقعتيّ ((أغلى الكؤوس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





تُنهي‭ ‬فرق‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬والخالدية‭ ‬والاتحاد‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬تحضيراتهما‭ ‬الفنية‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬السبت‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬التوقيت‭ ‬ذاته‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬اليوم‭ ‬ستقتصر‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬التكتيكي‭ ‬للخطط‭ ‬الهجومية‭ ‬والدفاعية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬مع‭ ‬وقوف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطبيق‭ ‬ذلك‭ ‬ومواجهة‭ ‬المنافس‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمحرق،‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬وعلي‭ ‬العالي‭ ‬مدربا‭ ‬الخالدية‭ ‬والاتحاد‭.‬