مدرب المنامة يعدل عن قراره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





أثمر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬وجمع‭ ‬بين‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬واليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬عدول‭ ‬المدرب‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الاستقالة‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬واستمراره‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬والالتزام‭ ‬بالعقد‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬لينوس‭ ‬الى‭ ‬التدريبات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬استعدادا‭ ‬للمباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬سواء‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬ويسعى‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألقابه‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والكوكبة‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومعهم‭ ‬المحترفون،‭ ‬وخلفهم‭ ‬الجماهير‭ ‬الوفية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفع‭ ‬الايقاف‭ ‬عنها‭.‬