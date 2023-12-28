مدرب المنامة يعدل عن قراره

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أثمر الاجتماع الذي عقد قبل قليل وجمع بين الجهاز الإداري واليوناني لينوس غافريال مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة عن عدول المدرب عن قرار الاستقالة الذي تقدم به قبل أيام واستمراره في مهمته والالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين.
ومن المتوقع ان يعود لينوس الى التدريبات في الأيام القادمة استعدادا للمباريات المقبلة سواء المحلية أو في بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ)، ويسعى المنامة الى الدفاع عن ألقابه وهو مرشح للاستمرار في حصد مزيد من الألقاب في ظل وجود الاستقرار الفني والكوكبة الرائعة من اللاعبين ومعهم المحترفون، وخلفهم الجماهير الوفية في حال رفع الايقاف عنها.
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