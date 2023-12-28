الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع فندق كراون بلازا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبرمت اللجنة التنفيذية المنظمة لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024) اتفاقية تعاون مشترك مع فندق كراون بلازا، بهدف دعم تنظيم المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، حيث جرى توقيع الاتفاقية بين نائب رئيس اللجنة التنفيذية الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل خليفة والمدير العام للفندق شربل حنا.
وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة دعم قوي لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في تاريخها، والتي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر من العام القادم، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة مريحة ومناسبة للمشاركين في الدورة، وتعزيز تجربتهم الرياضية وإقامتهم في مملكة البحرين.
وقد أعرب الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل خليفة عن تقديره للدعم الكبير الذي تلقته اللجنة التنفيذية من فندق كراون بلازا، مؤكدًا أن هذا الدعم سيسهم في نجاح استضافة البحرين للدورة وسيساهم في تعزيز سمعة المملكة في استضافة الفعاليات والأنشطة المختلفة.
وأشار الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل خليفة إلى التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها اللجنة التنفيذية لاستضافة الدورة، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الموضوعة لاستضافة هذا الحدث الكبير.
من جانبه، أعرب المدير العام لفندق كراون بلازا عن حرص الفندق على دعم استضافة المملكة لهذه الدورة التاريخية في الرياضة المدرسية، والتي تحظى برعاية سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأكد المدير العام أن الفندق سيقف جنباً إلى جنب مع اللجنة التنفيذية لضمان نجاح الدورة، من خلال استضافة الوفود المشاركة والزوار المتوقعين خلال فترة الدورة، مما يعزز سمعة المملكة ومكانتها الرائدة في استضافة مختلف الأحداث والفعاليات.
يذكر أن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر عام 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقعا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.
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