Friday, 29 December 2023 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع فندق كراون بلازا

12/28/2023 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبرمت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬تنظيم‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للفندق‭ ‬شربل‭ ‬حنا‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬قوي‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬وإقامتهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬للدورة‭ ‬وسيساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬التحضيرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬يسير‭ ‬وفقًا‭ ‬للخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬الفندق‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬سيقف‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬والزوار‭ ‬المتوقعين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الدورة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬سمعة‭ ‬المملكة‭ ‬ومكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬والفعاليات‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركةٍ‭ ‬واسعة‭ ‬لـ‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬السباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬والمبارزة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والمصارعة‭ ‬والكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السياحية‭ ‬والرقص‭ ‬والشطرنج‭ ‬والرمح‭ ‬والسهام‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والجودو‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬وجمباز‭ ‬الأيروبيكس،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتخصصة‭.‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث