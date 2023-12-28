الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع فندق كراون بلازا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبرمت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬تنظيم‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للفندق‭ ‬شربل‭ ‬حنا‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬قوي‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬وإقامتهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬للدورة‭ ‬وسيساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬التحضيرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬يسير‭ ‬وفقًا‭ ‬للخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬الفندق‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬سيقف‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬والزوار‭ ‬المتوقعين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الدورة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬سمعة‭ ‬المملكة‭ ‬ومكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬والفعاليات‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركةٍ‭ ‬واسعة‭ ‬لـ‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬السباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬والمبارزة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والمصارعة‭ ‬والكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السياحية‭ ‬والرقص‭ ‬والشطرنج‭ ‬والرمح‭ ‬والسهام‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والجودو‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬وجمباز‭ ‬الأيروبيكس،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتخصصة‭.‬