الجولة التاسعة من دوري زين لكرة السلةلحظة صمت تحبس الكلمة.. المحرق لم يستوعب الصدمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خطفت‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬مثير‭ ‬ومستحق‭ ‬للاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬102‭/‬96،‭ ‬وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬جاءت‭ ‬النتائج‭ ‬منطقية‭ ‬ومتوقعة‭ ‬جدا‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬النويدرات‭ ‬بنتيجة‭ ‬102‭/‬67،‭ ‬وتخطى‭ ‬الحالة‭ ‬حاجز‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬90‭/‬68،‭ ‬واكتسح‭ ‬النجمة‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬111‭/‬65،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬القاع‭ ‬واصل‭ ‬سماهيج‭ ‬تقدمه‭ ‬بتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬73‭/‬64‭.‬





ترتيب‭ ‬الفرق

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬المنامة‭ ‬متربعا‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬الصدارة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬وقد‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬النجمة‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬الحالة‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬الاتحاد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬الأهلي‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬النويدرات‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬المحرق‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬سماهيج‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬البحرين‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬سترة‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

المحرق‭ ‬والهبوط

لم‭ ‬يستوعب‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬الصدمة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬ولديه‭ ‬آمال‭ ‬وتطلعات‭ ‬محلية‭ ‬وخارجية،‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حرج‭ ‬للغاية‭ ‬ولا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه،‭ ‬وجميع‭ ‬المؤشرات‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬المحرق‭ ‬لن‭ ‬يتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬وسيضطر‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬المؤخرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفضي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يهبط‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

وبات‭ ‬المحرق‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬مصيره‭ ‬بيده‭ ‬بل‭ ‬بيد‭ ‬المنافسين،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬أربع‭ ‬هزائم،‭ ‬وتبقت‭ ‬له‭ ‬مباراتان‭ ‬أمام‭ ‬سماهيج‭ ‬والحالة،‭ ‬وهو‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعثر‭ ‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬القادمة‭.‬

ويتحمل‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإخفاق‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬حساباته‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬وخصوصا‭ ‬مباراة‭ ‬النويدرات،‭ ‬كما‭ ‬يلام‭ ‬في‭ ‬اختياره‭ ‬للمحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬الثاني‭ (‬اوستن‭ ‬داي‭) ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬أي‭ ‬إضافة‭ ‬وكان‭ ‬يحاول‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬مستواه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفريق‭ ‬ونتائج‭ ‬الفريق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬جاءت‭ ‬الخيبة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بوصول‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬النفق‭ ‬المظلم‭.‬

استقالات‭ ‬وإقالة

الإثارة‭ ‬في‭ ‬دورينا‭ ‬تتخطى‭ ‬الملعب‭ ‬دائما،‭ ‬نجدها‭ ‬في‭ ‬الأخبار‭ ‬المفاجئة‭ ‬والقرارات‭ ‬المتخذة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬توالت‭ ‬الأخبار‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مدرب‭ ‬المنامة‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬الأسباب،‭ ‬وتبعه‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬التركي‭ ‬أنداك‭ ‬ياييسيير‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬ألماني‭ ‬وطلب‭ ‬فسخ‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬وجاءت‭ ‬خسارة‭ ‬المحرق‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتطيح‭ ‬برأس‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬إقالته‭.‬

الاتحاد‭ ‬قادم‭ ‬بقوة

أزاح‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬طريقه،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فرش‭ ‬له‭ ‬طريق‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬وربما‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬وأثبت‭ ‬الاتحاد‭ ‬نواياه‭ ‬البطولية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬والأهلي،‭ ‬وقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته‭ ‬وتألق‭ ‬الأمريكي‭ ‬كلينتوني‭ ‬ايرلي‭ ‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬وقد‭ ‬لعب‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬بتركيز‭ ‬عال،‭ ‬كما‭ ‬برز‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وساهموا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم‭ ‬واللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬ككل‭.‬

مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة

تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬2‭ ‬يناير‭ ‬بلقاءين‭ (‬الأهلي‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭) ‬ثم‭ ‬لقاء‭ (‬الحالة‭ ‬والبحرين‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬يلتقي‭ (‬المحرق‭ ‬وسماهيج‭)‬،‭ (‬الاتحاد‭ ‬والنويدرات‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬الى‭ ‬قمة‭ (‬المنامة‭ ‬والنجمة‭) ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬ستقرر‭ ‬مصير‭ ‬المحرق‭ ‬بين‭ ‬البقاء‭ ‬أو‭ ‬الهبوط‭.‬

مستقبل‭ ‬الدوري‭ ‬مقلق

في‭ ‬ظل‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬الأخيرة‭ ‬وصعوبة‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ابتعاده‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭ ‬وخروجه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬دورينا‭ ‬يخسر‭ ‬جماهير‭ ‬المحرق‭ ‬العريضة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تغيب‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬سيكون‭ ‬ضعيفا‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬رفع‭ ‬العقوبة‭ ‬عن‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تفقد‭ ‬المباريات‭ ‬متعتها‭ ‬وإثارتها‭ ‬المنتظرة،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬ستتأهل‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بحضور‭ ‬جماهير‭ ‬يضاهي‭ ‬حضور‭ ‬المحرق‭ ‬أو‭ ‬الأهلي‭ ‬او‭ ‬المنامة،‭ ‬باستثناء‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تزحف‭ ‬جماهيره‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬البلاد‭ ‬القديم‭ ‬والزنج‭ ‬وعذاري‭ ‬كما‭ ‬زحفت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬