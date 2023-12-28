الجولة التاسعة من دوري زين لكرة السلةلحظة صمت تحبس الكلمة.. المحرق لم يستوعب الصدمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خطفت القمة التي جمعت بين المحرق والاتحاد الأنظار في الجولة التاسعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وقد انتهت بفوز مثير ومستحق للاتحاد بنتيجة 102/96، وفي باقي المباريات جاءت النتائج منطقية ومتوقعة جدا حيث فاز المنامة على النويدرات بنتيجة 102/67، وتخطى الحالة حاجز مدينة عيسى بنتيجة 90/68، واكتسح النجمة منافسه سترة بنتيجة 111/65، وفي مواجهة القاع واصل سماهيج تقدمه بتحقيقه الفوز الثالث على حساب البحرين بنتيجة 73/64.
ترتيب الفرق
بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة ما زال المنامة متربعا على عرش الصدارة دون أي خسارة وقد رفع رصيده إلى 16 نقطة من ثمانية انتصارات متتالية، النجمة 15 نقطة، الحالة 14 نقطة، الاتحاد 14 نقطة، الأهلي 13 نقطة، النويدرات 13 نقطة، المحرق 12 نقطة، سماهيج 11 نقطة، البحرين 9 نقاط، سترة 9 نقاط ومدينة عيسى 8 نقاط.
المحرق والهبوط
لم يستوعب فريق المحرق الصدمة، بعد أن كان في القمة ولديه آمال وتطلعات محلية وخارجية، أصبح الآن في وضع حرج للغاية ولا يحسد عليه، وجميع المؤشرات تقول إن المحرق لن يتأهل إلى الدورة السداسية وسيضطر إلى اللعب مع أندية المؤخرة في الدوري الفضي، وبالتالي يهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم القادم.
وبات المحرق لا يمتلك مصيره بيده بل بيد المنافسين، حيث يمتلك أربعة انتصارات مقابل أربع هزائم، وتبقت له مباراتان أمام سماهيج والحالة، وهو بحاجة إلى تعثر النجمة أمام المنامة في الجولة القادمة.
ويتحمل مدرب المحرق أحمد جان مسؤولية الإخفاق بكل تأكيد حيث لم تكن حساباته صحيحة في المباريات التي خسرها وخصوصا مباراة النويدرات، كما يلام في اختياره للمحرق الأمريكي الثاني (اوستن داي) الذي لم يقدم أي إضافة وكان يحاول معه أن يرفع مستواه على حساب الفريق ونتائج الفريق، وبالتالي جاءت الخيبة في النهاية بوصول المحرق إلى هذا النفق المظلم.
استقالات وإقالة
الإثارة في دورينا تتخطى الملعب دائما، نجدها في الأخبار المفاجئة والقرارات المتخذة من الاتحاد، وهذه المرة توالت الأخبار بشكل سريع، حيث قدم مدرب المنامة اليوناني لينوس غافريال استقالته من دون ذكر الأسباب، وتبعه مدرب الأهلي التركي أنداك ياييسيير الذي حصل على عرض ألماني وطلب فسخ عقده مع الفريق، وجاءت خسارة المحرق أمام الاتحاد لتطيح برأس المدرب أحمد جان الذي تمت إقالته.
الاتحاد قادم بقوة
أزاح فريق الاتحاد بقيادة مدربه الوطني رؤوف حبيل المحرق من طريقه، وبالتالي فرش له طريق التأهل إلى الدورة السداسية وربما أبعد من ذلك في المرحلة القادمة، وأثبت الاتحاد نواياه البطولية بالرغم من تعثره في الجولات الأولى أمام الحالة والأهلي، وقدم الاتحاد واحدة من أفضل مبارياته وتألق الأمريكي كلينتوني ايرلي بتسجيله 41 نقطة وقد لعب طوال الوقت بتركيز عال، كما برز زملائه في الفريق وساهموا في الدفاع والهجوم واللعب الجماعي ككل.
مباريات الجولة العاشرة
تنطلق مباريات الجولة العاشرة يوم الثلاثاء القادم 2 يناير بلقاءين (الأهلي ومدينة عيسى) ثم لقاء (الحالة والبحرين)، وفي يوم الأربعاء 3 يناير يلتقي (المحرق وسماهيج)، (الاتحاد والنويدرات)، بينما تتجه الأنظار الى قمة (المنامة والنجمة) يوم الخميس وهي التي ستقرر مصير المحرق بين البقاء أو الهبوط.
مستقبل الدوري مقلق
في ظل نتائج فريق المحرق الأخيرة وصعوبة تأهله إلى الدورة السداسية، وبالتالي ابتعاده عن المنافسة وخروجه من الدور التمهيدي، وبالتالي دورينا يخسر جماهير المحرق العريضة، في الوقت الذي تغيب جماهير المنامة أيضا بسبب عقوبة الإيقاف حتى إشعار آخر، ما يعني أن الحضور الجماهيري سيكون ضعيفا في المراحل النهائية في حال عدم رفع العقوبة عن جماهير المنامة، وبالتالي تفقد المباريات متعتها وإثارتها المنتظرة، يضاف إلى ذلك أن الفرق التي ستتأهل لا تحظى بحضور جماهير يضاهي حضور المحرق أو الأهلي او المنامة، باستثناء فريق الاتحاد المتوقع أن تزحف جماهيره من مناطق البلاد القديم والزنج وعذاري كما زحفت في الموسم الماضي.
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