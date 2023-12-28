المحرق يحقق الأهم ونزال العاصمة أهلاوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬الأهم‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬الثلاث‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وكان‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬اليتيمة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬19‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬1‭) ‬وعلي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ (‬2‭) ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬المقابلة‭ ‬مثالية،‭ ‬إذ‭ ‬شابها‭ ‬تذبذب‭ ‬في‭ ‬المستوى،‭ ‬وتوقع‭ ‬الحاضرون‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬النصر‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يستثمر‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬لمنافسه‭ ‬المحرق‭ ‬والذي‭ ‬استثمرها‭ ‬خير‭ ‬استثمار‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه،‭ ‬بينما‭ ‬ضاعف‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬موقفه‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭.‬

وكان‭ ‬قرار‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬صحيحا‭ ‬عندما‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لصالح‭ ‬المحرق‭ ‬بعد‭ ‬احتساب‭ ‬قرار‭ ‬حمل‭ ‬للكرة‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ (‬النصر‭) ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬ولكنه‭ ‬أخذها‭ ‬من‭ ‬تحت‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬كسب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬نزال‭ ‬العاصمة‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬منصور‭ (‬1‭) ‬وسيد‭ ‬جعفر‭ ‬حسين‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬صدارته،‭ ‬وبقي‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التكافؤ،‭ ‬ولكن‭ ‬الأفضلية‭ ‬الهجومية‭ ‬صبت‭ ‬لصالح‭ ‬الأهلي‭ ‬والتي‭ ‬رجحت‭ ‬كفته،‭ ‬واعتمد‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬هرونة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإعداد،‭ ‬بينما‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬النجمة‭ ‬الثنائي‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬وعماد‭ ‬سلمان‭.‬