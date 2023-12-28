المحرق يحقق الأهم ونزال العاصمة أهلاوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق المحرق الأهم أمام النصر بحصوله على نقاط المباراة الثلاث ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.
وكان المحرق قد فاز على منافسه النصر الذي ظل على نقطته اليتيمة بثلاثة أشواط مقابل شوط 21-25، 27-25، 25-19، 25-19 في لقاء الجولة الرابعة من سداسي دوري عيسى بن راشد الذي أداره الدوليان علي مكي الشيخ (1) وعلي عبد الحميد (2) وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
لم تكن المقابلة مثالية، إذ شابها تذبذب في المستوى، وتوقع الحاضرون عطفا على أداء الشوط الأول أن يذهب النصر بعيدا في المباراة، ولكنه لم يستثمر الفرصة التي تركها لمنافسه المحرق والذي استثمرها خير استثمار ليحقق فوزا مهما كان في أمس الحاجة إليه، بينما ضاعف النصر من صعوبة موقفه بخسارته الرابعة.
وكان قرار حكم المباراة صحيحا عندما أنهى الشوط الثاني لصالح المحرق بعد احتساب قرار حمل للكرة على استقبال علي مرهون (النصر) رغم أنها الكرة الأولى ولكنه أخذها من تحت.
وفي المباراة الثانية كسب فريق الأهلي نزال العاصمة بتفوقه على فريق النجمة بثلاثية نظيفة 25-18، 25-22، 25-19، في المباراة التي أدارها الدوليان محمد منصور (1) وسيد جعفر حسين (2)، ليرفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة محافظا على صدارته، وبقي النجمة على نقاطه الثلاث.
قدم الفريقان ثلاثة أشواط أقرب إلى التكافؤ، ولكن الأفضلية الهجومية صبت لصالح الأهلي والتي رجحت كفته، واعتمد الأهلي على محمد هرونة في مركز الإعداد، بينما تناوب على المركز نفسه في النجمة الثنائي محمود حسن وعماد سلمان.
MENAFN28122023000055011008ID1107666926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.