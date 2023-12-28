بحضور نائب الرئيس عبدالله البوعينين((طموح)) تختتم ورشة الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المجانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬40‭ ‬فردًا‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتأتي‭ ‬الورشة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬الشامل‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية،

وأقيمت‭ ‬الورشة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الأحد‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬واستمرت‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬ديسمبر،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وحاضر‭ ‬فيها‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسن‭ ‬فرج‭ ‬عبدالغفور‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للورشة‭ ‬حضور‭ ‬عبدالله‭ ‬البوعينين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬لتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬بشهادات‭ ‬تقديرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬خاص‭ ‬للمحاضر‭ ‬حسن‭ ‬عبدالغفور،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«طموح‮»‬‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬قال‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭: ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بأهمية‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء،‭ ‬شرعنا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬تتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬المهمة‭ ‬والمجانية‭ ‬لاستهداف‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإداري‭ ‬والرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬مضامين‭ ‬ومحاور‭ ‬مهمة‭ ‬تتعلّق‭ ‬بحاجة‭ ‬الأندية‭ ‬الفعلية،‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمختلف‭ ‬جوانب‭ ‬عملها‭ ‬إداريا‭ ‬وفنيّا‭ ‬ومالياً‭.‬

وأضاف‭: ‬اختيار‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬قرارا‭ ‬موفقاً‭ ‬وصائباً،‭ ‬مثّل‭ ‬حاجة‭ ‬أساسية‭ ‬لمختلف‭ ‬أنديتنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬بغية‭ ‬مساعدة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬أنسب‭ ‬الطرق‭ ‬وأكثرها‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬تمكينها‭ ‬لأداء‭ ‬المهام‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬وفقنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬للمشاركين‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تجويد‭ ‬عملهم،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمحاضر‭.‬

وأشاد‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والاهتمام‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬نجاحها‭ ‬بشهادة‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركين،‭ ‬مثمّنا‭ ‬التفاعل‭ ‬الكبير‭ ‬والإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬المشاركون‭ ‬مع‭ ‬المحاضر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬ونقل‭ ‬المعارف‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬الانطباعات‭ ‬العامة‭ ‬نهاية‭ ‬الورشة،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بجهود‭ ‬المحاضر‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسن‭ ‬فرج‭ ‬عبدالغفور،‭ ‬وكذلك‭ ‬نادي‭ ‬عمان‭ ‬العماني‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬مهمّته‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬معنا‭ ‬وتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬المثمرة‭.‬

المشاركون‭ ‬يشيدون‭ ‬بفكرة‭ ‬الورشة

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬الورش‭ ‬المتواصلة‭ ‬والتي‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬للأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي،‭ ‬مشيدين‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬الملائمة‭ ‬أمامهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬إقامتها‭.‬

ولفت‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحاور‭ ‬المتنوعة‭ ‬والشاملة‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬المحاضر،‭ ‬وقالوا‭: ‬تطرقت‭ ‬الورشة‭ ‬بشكل‭ ‬مفصّل‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المفاهيم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬ومهامها‭ ‬وأهدافها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬والإنفاق‭ ‬والتمويل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بالإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الرياضية‭ ‬وتقييمها‭. ‬وقال‭ ‬المشاركون‭: ‬وركّزت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرقابة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الحوكمة‭ ‬المالية،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المالي،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬التقارير‭ ‬المالية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬التدريبات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تمّت‭ ‬رفقة‭ ‬المحاضر‭ ‬أعطتهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬للاستفادة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمجال‭ ‬تطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬الحوكمة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬