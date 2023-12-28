Friday, 29 December 2023 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحضور نائب الرئيس عبدالله البوعينين((طموح)) تختتم ورشة الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية

12/28/2023 7:21:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المجانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬40‭ ‬فردًا‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتأتي‭ ‬الورشة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬الشامل‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية،

وأقيمت‭ ‬الورشة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الأحد‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬واستمرت‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬ديسمبر،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وحاضر‭ ‬فيها‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسن‭ ‬فرج‭ ‬عبدالغفور‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للورشة‭ ‬حضور‭ ‬عبدالله‭ ‬البوعينين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬لتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬بشهادات‭ ‬تقديرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬خاص‭ ‬للمحاضر‭ ‬حسن‭ ‬عبدالغفور،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«طموح‮»‬‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬قال‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭: ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بأهمية‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء،‭ ‬شرعنا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬تتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬المهمة‭ ‬والمجانية‭ ‬لاستهداف‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإداري‭ ‬والرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬مضامين‭ ‬ومحاور‭ ‬مهمة‭ ‬تتعلّق‭ ‬بحاجة‭ ‬الأندية‭ ‬الفعلية،‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمختلف‭ ‬جوانب‭ ‬عملها‭ ‬إداريا‭ ‬وفنيّا‭ ‬ومالياً‭.‬

وأضاف‭: ‬اختيار‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬قرارا‭ ‬موفقاً‭ ‬وصائباً،‭ ‬مثّل‭ ‬حاجة‭ ‬أساسية‭ ‬لمختلف‭ ‬أنديتنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬بغية‭ ‬مساعدة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬أنسب‭ ‬الطرق‭ ‬وأكثرها‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬تمكينها‭ ‬لأداء‭ ‬المهام‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬وفقنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬للمشاركين‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تجويد‭ ‬عملهم،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمحاضر‭.‬

وأشاد‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والاهتمام‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬نجاحها‭ ‬بشهادة‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركين،‭ ‬مثمّنا‭ ‬التفاعل‭ ‬الكبير‭ ‬والإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬المشاركون‭ ‬مع‭ ‬المحاضر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬ونقل‭ ‬المعارف‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬الانطباعات‭ ‬العامة‭ ‬نهاية‭ ‬الورشة،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بجهود‭ ‬المحاضر‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسن‭ ‬فرج‭ ‬عبدالغفور،‭ ‬وكذلك‭ ‬نادي‭ ‬عمان‭ ‬العماني‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬مهمّته‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬معنا‭ ‬وتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬المثمرة‭.‬

المشاركون‭ ‬يشيدون‭ ‬بفكرة‭ ‬الورشة

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬الورش‭ ‬المتواصلة‭ ‬والتي‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬للأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي،‭ ‬مشيدين‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬الملائمة‭ ‬أمامهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬إقامتها‭.‬

ولفت‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحاور‭ ‬المتنوعة‭ ‬والشاملة‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬المحاضر،‭ ‬وقالوا‭: ‬تطرقت‭ ‬الورشة‭ ‬بشكل‭ ‬مفصّل‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المفاهيم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬ومهامها‭ ‬وأهدافها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬والإنفاق‭ ‬والتمويل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بالإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الرياضية‭ ‬وتقييمها‭. ‬وقال‭ ‬المشاركون‭: ‬وركّزت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرقابة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الحوكمة‭ ‬المالية،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المالي،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬التقارير‭ ‬المالية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬التدريبات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تمّت‭ ‬رفقة‭ ‬المحاضر‭ ‬أعطتهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬للاستفادة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمجال‭ ‬تطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬الحوكمة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث