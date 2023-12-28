بحضور نائب الرئيس عبدالله البوعينين((طموح)) تختتم ورشة الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت شركة طموح للإدارة الرياضية ورشة العمل المجانية تحت عنوان «الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية»، وذلك بمشاركة عدد 40 فردًا يمثلون العديد من الجهات الرياضية في المملكة. وتأتي الورشة ضمن مشروع «طموح» الشامل لتطوير الكوادر الرياضية في الأندية والاتحادات الوطنية،
وأقيمت الورشة الرياضية التي بدأت الأحد 24 ديسمبر واستمرت مدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس 28 ديسمبر، في قاعة المحاضرات بنادي الرفاع الشرقي، وحاضر فيها الأستاذ حسن فرج عبدالغفور من جمهورية مصر العربية.
وشهد اليوم الختامي للورشة حضور عبدالله البوعينين نائب رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية لتكريم المشاركين بشهادات تقديرية، إضافة إلى تكريم خاص للمحاضر حسن عبدالغفور، وذلك بحضور المدير التنفيذي لـ«طموح» مناع المطوع.
وفي تعليقه على إقامة هذه الورشة، قال مناع المطوع: بناءً على رؤية وتوجيهات رئيس مجلس الإدارة محمد عبداللطيف بن جلال بأهمية تطوير الكوادر الرياضية العاملة في الأندية والاتحادات على حدّ سواء، شرعنا في تنفيذ خطة إستراتيجية تتضمن إقامة وتنفيذ عدد من الورش المهمة والمجانية لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من العاملين في القطاع الإداري والرياضي في المملكة، وتحتوي على مضامين ومحاور مهمة تتعلّق بحاجة الأندية الفعلية، لمساعدتها على الارتقاء بمختلف جوانب عملها إداريا وفنيّا ومالياً.
وأضاف: اختيار ورشة «الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية»، كان قرارا موفقاً وصائباً، مثّل حاجة أساسية لمختلف أنديتنا الوطنية، بغية مساعدة العاملين في مجال الإدارة المالية على اختيار أنسب الطرق وأكثرها فاعلية في تمكينها لأداء المهام المطلوبة على أكمل وجه، ونأمل في ختام هذه الورشة أن نكون وفقنا في تحقيق الاستفادة القصوى للمشاركين بما ينعكس على تجويد عملهم، ومساعدتهم على تعزيز دورهم في الاستفادة من التجارب والخبرات الكبيرة للمحاضر.
وأشاد مناع المطوع بالتعاون الوثيق والاهتمام الواضح من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرفاع في احتضان الورشة التدريبية في مقر النادي، وتوفير كافة سبل نجاحها بشهادة جميع الحضور والمشاركين، مثمّنا التفاعل الكبير والإيجابي الذي أبداه المشاركون مع المحاضر من خلال تبادل الخبرات، ونقل المعارف والمعلومات، وهو ما كان له الأثر البالغ في الانطباعات العامة نهاية الورشة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المحاضر الأستاذ حسن فرج عبدالغفور، وكذلك نادي عمان العماني على تسهيل مهمّته في التواجد معنا وتقديم هذه الورشة المثمرة.
المشاركون يشيدون بفكرة الورشة
ومن جانبهم أشاد المشاركون في الورشة بالجهود المبذولة من شركة طموح للإدارة الرياضية، وحرصها على طرح الورش المتواصلة والتي تعبّر عن الحاجة الفعلية للأندية والاتحادات على حدّ سواء، وتسهم في خدمة شريحة واسعة من العاملين في المجال الإداري والمالي، مشيدين بدور «طموح» البارز في تهيئة الأجواء الملائمة أمامهم طوال فترة إقامتها.
ولفت المشاركون إلى الاستفادة الكبرى التي اكتسبوها من خلال المحاور المتنوعة والشاملة التي طرحها المحاضر، وقالوا: تطرقت الورشة بشكل مفصّل للعديد من المفاهيم المتعلقة بالإدارة المالية، ومهامها وأهدافها، إضافة إلى مكانتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الرياضية، فضلاً عن دور الإدارة المالية في التخطيط لتنمية الموارد المالية في المؤسسات الرياضية، والإنفاق والتمويل في المؤسسات الرياضية وعلاقتها بالإدارة المالية، والاستثمار في المشاريع الرياضية وتقييمها. وقال المشاركون: وركّزت الورشة على أهمية الإدارة المالية في تحقيق الرقابة وتطبيق الحوكمة المالية، ودورها في التنظيم المالي، وتحليل البيانات المالية، إضافة إلى أهميتها في تفسير التقارير المالية، مؤكدين أن التدريبات العملية التي تمّت رفقة المحاضر أعطتهم الكثير من المساحة للاستفادة وتبادل الخبرات فيما يتعلّق بمجال تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الرياضية بصفة عامة.
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