خليفة اللافـي قريب من تمثيل المحرق‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









بات‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬يرتدي‭ ‬اللاعب‭ ‬خليفة‭ ‬عيسى‭ ‬اللافي‭ ‬قميص‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية،‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬مثله‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭.‬

وحصل‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬تعاقد‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬سيكون‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭.‬

ويعد‭ ‬خليفة‭ ‬اللافي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الارتكاز،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬تمثيل‭ ‬ناديي‭ ‬المنامة‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬مواسم‭ ‬ماضية،‭ ‬وجاء‭ ‬اختياره‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬لنصف‭ ‬موسم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭.‬