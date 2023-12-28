خليفة اللافـي قريب من تمثيل المحرق‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بات في حكم المؤكد أن يرتدي اللاعب خليفة عيسى اللافي قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي المحرق في فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من صفوف نادي سترة الذي مثله في القسم الأول من الموسم.
وحصل الملحق الرياضي بـ«أخبار الخليج» على معلومات دقيقة تفيد بأن تعاقد المحرق مع لاعب منتخبنا الأولمبي سيكون مطلع الأسبوع القادم.
ويعد خليفة اللافي من أبرز اللاعبين في مركز خط الوسط الارتكاز، وسبق له تمثيل ناديي المنامة والرفاع الشرقي في مواسم ماضية، وجاء اختياره للعب مع المحرق لنصف موسم بناء على توصية فنية من المدرب محمد الشملان المدير الفني للفريق الأول.
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